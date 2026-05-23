Politika
(VIDEO) SCENE NASILJA BLOKADERA, ESKALIRALO KOD PREDSEDNIŠTVA U pravcu kordona lete topovski udari i betonski blokovi! SILEDŽIJSTVO NA VRHUNCU
Po završetku okupljanja na Slaviji, tenzije su se preselile ka prostoru ispred Predsedništva, gde je došlo do sukoba dela demonstranata i policije, nakon čega je nasilje blokadera eskaliralo.
U pravcu policijskog kordona leteli su kamenice, baklje, topovski udari i različiti predmeti, nakon čega je policija krenula u potiskivanje okupljenih prema centru grada i Terazijama.
U metežu koji je usledio izbila je i vatra, a sumnja se da je uzrok požara pirotehnika korišćena tokom incidenta.
Nasilje blokadera Foto: Marko Karović
