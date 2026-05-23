Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je večeras, povodom skupa na Slaviji, da je njime još jednom potvrđeno da iza dugo najavljivanog okupljanja nema ni programa, ni vizije, ni odgovora na ključna pitanja važna za građane Srbije.

- Desio se i taj dugo najavljivani skup. Tresla se gora, rodio se miš. Manje ljudi nego ranije, manje energije nego ranije, a sadržaj - prazna priča. Jedina pozitivna stvar je da su konačno naučili da skup treba da se prijavi - rekao je Milićević.

On je ocenio, navodi se u saopštenju, da se sa bine nisu čula konkretna rešenja, već prazne optužbe, parole, floskule i političke nebuloze.

- Skup je najavljivan kao mesto na kojem ćemo čuti neku viziju, program i plan. Umesto toga, čuli smo stare optužbe, izlizane parole i ljude koji su, suštinski, na potpuno suprotnoj strani od onoga za šta se navodno zalažu. Najodlučniji su jedino kada treba izgovoriti laž, optužbu ili napad na državu - poručio je Milićević.

On je istakao da nije sporno da svako ima pravo na politički stav i okupljanje, ali da je sporno kada se pod plaštom borbe za slobodu vodi politika pritiska, blokada i zaustavljanja normalnog života građana.

- Puna su im usta slobode, a upravo su oni ti koji Srbiji slobodu oduzimaju već mesecima - slobodu da ljudi idu na posao, da se kreću, da uče, da rade, da normalno žive. Sloboda nije kada maltretirate građane. Sloboda nije kada zaustavljate Srbiju. Sloboda nije kada svoje političke ambicije krijete iza tuđe dece i studentskog imena - naglasio je Milićević.

Ministar je zaključio da Srbija mora da nastavi putem stabilnosti, rada i razvoja.

- Građani Srbije neće prazne priče. Građani hoće mir, stabilnost, plate, penzije, puteve, škole, bolnice, sigurnost i budućnost. To je razlika između odgovorne politike i politike praznih parola - poručio je Milićević.