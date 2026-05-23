Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras povodom nasilja blokadera i brutalnog napada na policiju.

Predsednik se oglasio iz aviona na putu za NR Kinu.

- Poštovani građani Srbije, na drugačiji način sam želeo da vam se obratim. Hteo da čestitam našim političkim protivnicima, ne na programu i planu jer ga ni danas nisu izneli, ali na činjenici da je sve proteklo mirno. A onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno, mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike. Molim ih da shvate da smo svi ljudi, da smo svi građani Srbije, i da ništa od njih ne tražimo sem da poštuju zakone i da poštuju drugačiji stav i drugačije mišljenje. Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje - rekao je predsednik i dodao:

- Molim ih da ubuduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje, a promeniti neće ništa, jer država funkcioniše i država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom, i umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi. Hvala im na tome. A ja sam upravo na putu, ili polećem za Kinu, mislim da je to veoma važno, od ogromnog značaja, ne za mene, ne za našu unutrašnju politiku, već za građane Srbije, za investicije, za bolji život naših građana. Hvala svima što ste me saslušali i, kao i uvek, Srbija pobeđuje.

