POGLEDAJTE BRUTALNE NAPADE BLOKADERA NA POLICIJU! Maskirani nasilnici NE BIRAJU sredstva - gađaju Žandarmeriju svim i svačim, nasrću kod Predsedništva (VIDEO)
Večeras je došlo do eskalacije sukoba nakon završetka skupa na Slaviji, a incidenti su izbili u blizini Predsedništva, usled brutalnog napada blokadera na pripadnike policije.
Prema informacijama sa terena, ka policijskom kordonu bačene su kamenice, baklje, topovski udari i drugi predmeti, nakon čega su pripadnici policije počeli da potiskuju okupljene ka Terazijama i užem centru grada.
Tokom nereda došlo je i do izbijanja požara, a pretpostavlja se da je vatru izazvala pirotehnika upotrebljena tokom sukoba.
