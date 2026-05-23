Slušaj vest

Blokader Dragan Popović uživo u programu praktično je poručio da je sasvim normalno i prirodno što su napadnuti policija i Ćacilend od strane blokadera nakon skupa na Slaviji.

- Male su bile šanse, kad ste već napunili Ćacilend, kad ste doveli ovoliko policije, dakle apsolutno će neko od 200.000 ljudi na ulicama da bude isprovociran i da napadne i policiju i te ljude u Ćacilendu, tako da nije toliko neobično, iskreno da gledamo, posle ovako velikog skupa i ove slike - poručio je Popović.

Popović je ovim opravdao napad na policiju i ljude koji su došli u Pionirski par da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića. 

Kada se nasilje nad policijom i političkim neistomišljenicima predstavlja kao normalno postaje jasno da blokaderi nemaju stvaran politički program osim pritiska i uličnog nasilja.

Ne propustitePolitika(VIDEO) SCENE NASILJA BLOKADERA, ESKALIRALO KOD PREDSEDNIŠTVA U pravcu kordona lete topovski udari i betonski blokovi! SILEDŽIJSTVO NA VRHUNCU
marko karovic.jpg
Politika"SVI KOJI SU NAPALI POLICIJU BIĆE IDENTIFIKOVANI I PROCESUIRANI!" Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu nakon brutalnog napada blokadera!
WhatsApp Image 2026-05-23 at 20.44.34 (1).jpeg
Politika(VIDEO) NASILNICI I SILEDŽIJE NAPALI POLICIJU! Blokaderi kod Predsedništva gađaju policajce bakljama, bacaju topovske udare i kamenice, ruše ograde...
blokaderi nasilje blokadera Predsedništvo
PolitikaBLOKADERI RAZBACALI KONTEJNERE PO ULICI: Pogledajte kakav su haos napravili na uglu Ruzveltove i Ulice kraljice Marije (VIDEO)
blokaderi nasilje