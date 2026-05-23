Blokader Dragan Popović uživo u programu praktično je poručio da je sasvim normalno i prirodno što su napadnuti policija i Ćacilend od strane blokadera nakon skupa na Slaviji.

- Male su bile šanse, kad ste već napunili Ćacilend, kad ste doveli ovoliko policije, dakle apsolutno će neko od 200.000 ljudi na ulicama da bude isprovociran i da napadne i policiju i te ljude u Ćacilendu, tako da nije toliko neobično, iskreno da gledamo, posle ovako velikog skupa i ove slike - poručio je Popović.

Popović je ovim opravdao napad na policiju i ljude koji su došli u Pionirski par da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića.