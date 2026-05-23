Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon nasilja blokadera koji su posle skupa na Slaviji napali policiju i narod kod Predsedništva.

- Nažalost, i pored upozorenja koje je večeras uputio direktor policije general Dragan Vasiljević da javni skup na Slaviji protekne i završi se u miru, došlo je, posle završetka ovoga skupa, do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, odnosno do napada na policiju koji je ničim izazvan. U 20 sati i 20 minuta, od strane ekstremnog dela učesnika skupa, blokadera, u ulici Kralja Milana došlo je do probijanja zaštitne ograde u Pionirskom parku i napada na policijske službenike. U 20.30, od strane okupljenih na uglu ulice Kneza Miloša i Trga Nikole Pašića došlo je do napada na policijske službenike žandarmerije. U jednom i u drugom slučaju, od strane policijske brigade i od strane žandarmerije, okupljeni su potisnuti, a takođe u 21 sati i 30 minuta policijski službenici su napadnuti, žandarmerija je napadnuta kod Vukovog spomenika.

- Želim najoštrije da osudim, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Srbije, napad na policijske službenike. Policija je obavljala svoj posao, nikoga nije napadala. Kao što sam rekao, došlo je do napada svim sredstvima: i pirotehničkim sredstvima, i kamenicama, flašama, čak su i skidane šahte kako bi se bacalo na policiju. Mnogi od učesnika ekstremista su bili maskirani maramama i majicama. Policija je obavila potiskivanje uz najmanje moguće primene sredstava prinude, koliko je u određenom trenutku bilo moguće. Svi oni koji su napadali policiju su napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup. Biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, kao što znate, napadi na policiju predstavljaju krivično delo, ozbiljno krivično delo. Uspostavljen je javni red i mir, saobraćaj je pušten u najvećem delu grada. Na samo jednom mestu u gradu trenutno ima nekoliko desetina okupljenih na uglu kod Pravnog fakulteta. Sve druge ulice, mostovi, su praktično prohodni za saobraćaj. Privedena su 23 lica zbog napada na policijske službenike. Ima i povređenih policijskih službenika, na kraju ćemo dati i detaljan izveštaj koliko je policijskih službenika povređeno.

- Kao što je i direktor policije danas rekao, policija je preduzela sve s obzirom da je ovaj skup prijavljen, da skup protekne u najboljem redu. I šta je policija uradila da bi neko napao policiju? Šta je bio cilj ovih ekstremista? Napad na policiju i napad na političke neistomišljenike koji se nalaze u Pionirskom parku. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Čime je policija to zaslužila? Topovske udare, baklje, kamenice, šipke, čak i kao što ste videli da su skidali šahte da bi gađali policiju. To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnja. Policija poziva sve da sačuvamo javni red i mir, poziva sve na poštovanje zakona i ono što je najvažnije, svi oni koji su napali policiju će biti identifikovani i sa naše strane biće im podnete odgovarajuće prekršajne i krivične prijave. Trenutno, kao što sam rekao, stanje u gradu je stabilno, uspostavljen je javni red i mir, policija je potisnula ekstremiste iz ovog prostora i uskoro se očekuje potpuna normalizacija saobraćaja u svim ulicama u Beogradu - zaključio je Dačić.

