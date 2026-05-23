DAČIĆ OTKRIO SVE DETALJE ŽESTOKOG NAPADA BLOKADERA NA POLICIJU Ima povređenih policajaca, gađali su ih poklopcima šahti! To je EKSTREMIZAM
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon nasilja blokadera koji su posle skupa na Slaviji napali policiju i narod kod Predsedništva.
- Nažalost, i pored upozorenja koje je večeras uputio direktor policije general Dragan Vasiljević da javni skup na Slaviji protekne i završi se u miru, došlo je, posle završetka ovoga skupa, do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, odnosno do napada na policiju koji je ničim izazvan. U 20 sati i 20 minuta, od strane ekstremnog dela učesnika skupa, blokadera, u ulici Kralja Milana došlo je do probijanja zaštitne ograde u Pionirskom parku i napada na policijske službenike. U 20.30, od strane okupljenih na uglu ulice Kneza Miloša i Trga Nikole Pašića došlo je do napada na policijske službenike žandarmerije. U jednom i u drugom slučaju, od strane policijske brigade i od strane žandarmerije, okupljeni su potisnuti, a takođe u 21 sati i 30 minuta policijski službenici su napadnuti, žandarmerija je napadnuta kod Vukovog spomenika.
- Želim najoštrije da osudim, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Srbije, napad na policijske službenike. Policija je obavljala svoj posao, nikoga nije napadala. Kao što sam rekao, došlo je do napada svim sredstvima: i pirotehničkim sredstvima, i kamenicama, flašama, čak su i skidane šahte kako bi se bacalo na policiju. Mnogi od učesnika ekstremista su bili maskirani maramama i majicama. Policija je obavila potiskivanje uz najmanje moguće primene sredstava prinude, koliko je u određenom trenutku bilo moguće. Svi oni koji su napadali policiju su napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup. Biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, kao što znate, napadi na policiju predstavljaju krivično delo, ozbiljno krivično delo. Uspostavljen je javni red i mir, saobraćaj je pušten u najvećem delu grada. Na samo jednom mestu u gradu trenutno ima nekoliko desetina okupljenih na uglu kod Pravnog fakulteta. Sve druge ulice, mostovi, su praktično prohodni za saobraćaj. Privedena su 23 lica zbog napada na policijske službenike. Ima i povređenih policijskih službenika, na kraju ćemo dati i detaljan izveštaj koliko je policijskih službenika povređeno.
- Kao što je i direktor policije danas rekao, policija je preduzela sve s obzirom da je ovaj skup prijavljen, da skup protekne u najboljem redu. I šta je policija uradila da bi neko napao policiju? Šta je bio cilj ovih ekstremista? Napad na policiju i napad na političke neistomišljenike koji se nalaze u Pionirskom parku. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Čime je policija to zaslužila? Topovske udare, baklje, kamenice, šipke, čak i kao što ste videli da su skidali šahte da bi gađali policiju. To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnja. Policija poziva sve da sačuvamo javni red i mir, poziva sve na poštovanje zakona i ono što je najvažnije, svi oni koji su napali policiju će biti identifikovani i sa naše strane biće im podnete odgovarajuće prekršajne i krivične prijave. Trenutno, kao što sam rekao, stanje u gradu je stabilno, uspostavljen je javni red i mir, policija je potisnula ekstremiste iz ovog prostora i uskoro se očekuje potpuna normalizacija saobraćaja u svim ulicama u Beogradu - zaključio je Dačić.
Pogledajte kako je izgledao napad blokadera na policiju klikom OVDE.
Oglasio se predsednik Vučić nakon brutalnog napada, o čemu možete više pročitati OVDE.