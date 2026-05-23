Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je povodom večerašnjih nereda da ​najoštrije osuđuje svaki vid nasilja na ulicama Beograda

- ​Najoštrije osuđujem svaki vid nasilja na ulicama Beograda. Srbiji je danas više nego ikada potreban stabilan i miran hod, kako bismo pokazali da imamo kapacitet za dijalog, međusobno uvažavanje i demokratsko izražavanje različitog mišljenja - poručio je premijer Srbije.

On je naglasio da je ​Srbija demokratska država u kojoj svako ima pravo da svoje stavove iznosi mirno i dostojanstveno, ali nasilje, sukobi s policijom, uništavanje imovine i ugrožavanje bezbednosti građana nisu i ne mogu biti način političke borbe.

- ​Pozivam sve građane na smirenost, odgovornost i uzdržanost - rekao je premijer Macut.