Slušaj vest

"Grupa od deset huligana sa obeležjima "Studenti pobeđuju" večeras je u Takovskoj ulici nožem i metalnom šipkom napala radnike Parking servisa dok su se nalazili u parkiranom vozilu", navodi se u saopštenju JKP Parking servis. 

Huligani su mučki napali i nasilno pretukli dvojicu zaposlenih radnika koji su mirno sedeli u dizalici, pri čemu su dvadesetpetogodišnjem radniku polomili šaku. On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.

Drugi radnik je pod pretnjom nožem opljačkan, oduzet mu je novac i brutalno je pretučen. Sama dizalica je sa velikim oštećenjima prevezena na plac Parking servisa.

- Najoštrije osuđujemo napad na radnike Parking servisa i zahtevamo od nadležnih organa i Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno pronađu i uhapse počinioce ovog oružanog napada - navodi se u saopštenju Parking servisa. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SRBIJI SU POTREBNI MIR I DIJALOG!" Premijer Macut najoštrije osudio blokadersko nasilje u Beogradu: Sukobi s policijom nisu deo političke borbe!
Đuro Macut
PolitikaOVAKO JE IZGLEDALO DIVLJANJE NOVIH RAZMERA - ČAK I ZA NJIH! Blokaderi opustošili ulice Beograda, brutalno napali policiju i građane: Ne prezaju ni od čega!
Blokaderi nasilje
Politika"NASILJE KOJE SPROVODE DEO JE NJIHOVE TRADICIJE" Lider SNS Miloš Vučević oštro osudio blokaderske nerede u Beogradu: To su nasilnice i huligani! (VIDEO)
Miloš Vučević
PolitikaDAČIĆ OTKRIO SVE DETALJE ŽESTOKOG NAPADA BLOKADERA NA POLICIJU Ima povređenih policajaca, gađali su ih poklopcima šahti! To je EKSTREMIZAM
Ivica Dačić (2).jpg