Slušaj vest

"Grupa od deset huligana sa obeležjima "Studenti pobeđuju" večeras je u Takovskoj ulici nožem i metalnom šipkom napala radnike Parking servisa dok su se nalazili u parkiranom vozilu", navodi se u saopštenju JKP Parking servis.

Huligani su mučki napali i nasilno pretukli dvojicu zaposlenih radnika koji su mirno sedeli u dizalici, pri čemu su dvadesetpetogodišnjem radniku polomili šaku. On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.

Drugi radnik je pod pretnjom nožem opljačkan, oduzet mu je novac i brutalno je pretučen. Sama dizalica je sa velikim oštećenjima prevezena na plac Parking servisa.

- Najoštrije osuđujemo napad na radnike Parking servisa i zahtevamo od nadležnih organa i Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno pronađu i uhapse počinioce ovog oružanog napada - navodi se u saopštenju Parking servisa.