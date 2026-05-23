BLOKADERI NAPALI RADNIKE PARKING SERVISA, JEDNOM POLOMLJENA ŠAKA! Horor u Takovskoj ulici: Nožem i šipkom ih napali, pa opljačkali!
"Grupa od deset huligana sa obeležjima "Studenti pobeđuju" večeras je u Takovskoj ulici nožem i metalnom šipkom napala radnike Parking servisa dok su se nalazili u parkiranom vozilu", navodi se u saopštenju JKP Parking servis.
Huligani su mučki napali i nasilno pretukli dvojicu zaposlenih radnika koji su mirno sedeli u dizalici, pri čemu su dvadesetpetogodišnjem radniku polomili šaku. On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.
Drugi radnik je pod pretnjom nožem opljačkan, oduzet mu je novac i brutalno je pretučen. Sama dizalica je sa velikim oštećenjima prevezena na plac Parking servisa.
- Najoštrije osuđujemo napad na radnike Parking servisa i zahtevamo od nadležnih organa i Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno pronađu i uhapse počinioce ovog oružanog napada - navodi se u saopštenju Parking servisa.
