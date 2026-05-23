Blokaderi ne napadaju samo policiju i političke neistomišljenike, kao što su to večeras radili na ulicama Beograda, već ratuju i između sebe! Zapravo, samo nastavljaju davno započeti sukob i produbljuju ga.

Blokaderi i studenti blokaderi sada napadaju blokadersku televiziju N1! Smeta im što je ta televizija u svom programu pustila obraćanje predsednice Skupštine Ane Brnabić.

"N1 prekinuo prenos skupa na Slaviji da bi se beskrajno uključila u program Ana Brnabić. Zapravo ne beskrajno, već do kraja prenosa zvaničnog dela programa. Dakle, Ane Brnabić zatvorila i zaključila prenos studentskog skupa. U kadru sa Lidijom Vukićević. Na N1. Toliko", napisala je na društvenoj mreži "X" Marina Komad, nekadašnja savetnica Borisa Tadića.

N1 su napali i blokaderi s Fakulteta tehničkih nauka.

"Dnevnik N1 se profesionalizovao. Isti je kao RTS", navode studenti blokaderi.