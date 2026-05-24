Slušaj vest

Tokom nereda koji su izazvali učesnici protesta, oštećen je veliki broj kontejnera, reciklažnih setova i betonskih đubrijera, a neki i do te mere da im je trajno onemogućena prvobitna namena i dalje korišćenje.

Konkretno, oštećeno je 23 takozvana džambo kontejnera zapremine 3.2 kubna metra, 47 kontejnera zapremine 1.1 metar kubni, 15 reciklažnih setova i 26 betonskih đubrijera.

U ovaj broj nisu uračunati kontejneri koji su išarani sprejevima u boji, a kojih je takođe mnogo po čitavom gradu.

Paljenje kontejnera predstavlja jedan od najopasnijih i najneodgovornijih činova, ugrožava zdravlje prolaznika i stanara, i stvara ozbiljnu opasnost od širenja požara na okolne objekte i vozila.

1/33 Vidi galeriju Slike haosa koji su blokaderi napravili u Beogradu Foto: Gradska čistoća

Ovakva dela su čist primer bahatosti, nekulture i potpunog odsustva svake građanske svesti i odgovornosti prema svojim sugrađanima i životnoj sredini.

Ovim vandalističkim činom najviše su pogođene opštine u samom centru Beograda, Vračar, Savski venac i Stari grad.

Više od 1.000 radnika Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd bilo je angažovano na prikupljanju rasutog smeća, čišćenju ulica i sanaciji nastale štete, te uložilo nadljudske napore kako bi grad već rano ujutro bio očišćen i vraćen u funkcionalno stanje.

Komunalni radnici "Gradske čistoće" su vredni , posvećeni i svakodnevno obavljaju težak i odgovoran posao, a na ovaj način, divljačkim postupcima, obim posla im se dodatno nasilno i bezrazložno povećao.