Slušaj vest

Razgovor sa predsednikom Kine Si Đinpingom najveća je čast za Srbiju, izjavio je danas u Pekingu predsednik Aleksandar Vučić i dodao da se posebno pripremao za ovaj susret jer je od ključnog značaja da se u kratkom periodu prenesu najvažnije poruke.

Odgovarajući na pitanje novinara u Pekingu da li Srbija i Kina još uvek "lete zajedno", podsećajući na njegovu izjavu iz 2019. godine da "ptice koje imaju isto pero lete zajedno", Vučić je istakao da je za naredni sastanak sa kineskim liderom pripremio više poslovica, ali da nije siguran da će uspeti sve da zapamti.

- Spremio sam više poslovica, ne znam da li ću biti u stanju da sve zapamtim. Jedan deo sam naučio, ne mogu da kažem napamet, ali gotovo napamet - toliko sam se pripremao. Pripremaću se celu noć, pripremaću se sutra u pauzi posle susreta sa premijerom Ćijangomi sa gospodinom Huningom, dakle, jednim od sedmorice veličanstvenih kojim sam zadivljen, čijim sam znanjem zadivljen, od kojeg svaki put mnogo naučim, i posebno sam mu zahvalan što ću i sutra imati priliku sa njim da razgovaram - naglasio je on.

Predsednik Srbije je istakao da mu je velika čast to što će tokom devete posete Kini razgovarati sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

- Naravno, najveća čast - razgovori sa predsednikom Sijem. Pripremam se za to. Imaćemo večeras i sastanak svih naših timova. Mnogo toga očekujem i sada je potrebno da se koncentrišete, da kažete sve ono što je najvažnije u kratkom vremenskom periodu, ali izdvojiću vam jednu poslovicu, a to je: 'Ako negde žurite, onda trčite sami, ali ako idete daleko i hoćete da stignete daleko, onda idete zajedno'. Kinezi su mudar narod, narod i drevnih izreka i mudrih izreka, i mnogo toga od njih može da se nauči - poručio je Vučić.