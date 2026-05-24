Znamo šta se desilo: u nastojanju da održe napetosti u društvu, podgreju jalova očekivanja svojih simpatizera i opravdaju ono što su inspiratori i organizatori obojene revolucije uložiliu u njih, blokaderi su organizovali još jedno besmisleno okupljanje na Slaviji, parališući normalan život u prestonici.

A posle govora koji su bili najbliži seansi kolektivne autohipnoze u stilu "svakoga dana sve više napredujemo", po već ustaljenom običaju prešlo se na komad sa rušenjem, paljenjem i pucanjem.

Blokaderske jurišne brigade nasrnule su sa donetim i na licu mesta nađenim šipkama, kamenicama i pirotehničkim sredstvima na policajce koji su obezbeđivali red i mir u glavnoj beogradskoj ulici.

Ma koliko puta to video, um prosečnog građanina Srbije ne može da prihvati kao normalne scene udaranja metalnom šipkom policajca po glavi ili bacanje ogromnih betonskih blokova - po dvojica su morala da ih nose - u cevanice pripadnika MUP. Shodno tome, nikako tog građanina ne možete ubediti da su oni koji to čine vesnici boljeg života i uređenije Srbije.

I da odmah ogolimo jednu laž. Jedan deo blokadera svestan je ovoga, te svaki put pokušava da krivicu za nasilje prebaci na "ubačene elemente" i "provokatore". Navodno, vlast se maskira u blokadere i ruši i pali da bi ih ogadio narodu. Ali ima jedna rupa u u ovoj zavesi od magle: kad nekog od tih nasilnika uhapse, blokaderi odmah organizuju pravnu pomoć i proteste ispred suda. Zašto bi to radili ako su "provokatori" i "ubačeni elementi"?

Uostalom, šta bolje odslikava nasilnu prirodu blokadera i njihovih okupljanja nego činjenica da je poslednji govornik na Slaviji bio Andrej Tanko, blokader kome se u Pančevu sudi zbog nasilja nad policajcima? Njegovom porukom da "ne sme biti mira za vlast" završen je mitingaški deo skupa i počeo huliganski.

Ali, u jednom su blokaderi u pravu: Srbija jeste duboko podeljena.

Podeljena je na njih, koji ruše, i na Srbiju koja ide napred, koja gradi.

Simbolično je da su blokaderi nasrtali na policiju i građane ispred zgrade Predsedništva Srbije, dok je predsednik Srbije bio u avionu za Kinu, gde ga čeka potpisivanje ugovora o investicijama vrednim milijardu evra, i gde će biti potpisane izjave o strateškom partnerstvu Srbije sa trenutno najmoćnijom državom na svetu.

Zašto sada blokaderi preko svojih zaštitnika u Evropskom parlamenti Gocija, Šidera i Joveve ne jave Si Đinpingu da nije u redu da Vučića primi odmah posle Trampa i Putina?

Putevi, bolnice, radna mesta, neprestani rast penzija i prosečnog dohotka… na jednoj strani, a na drugoj blokirane ulice, maskirani huligani koji se kriju iza indeksa, i njihovi profesori-politikanti koji se kriju iza studenata koji bi da zaustave Srbiju. I njihovi medijski spomzori iz okruženja, hrvatska i kosovska štampa koja godinu i po dana najavljuje "slom Vučićevog režima".

Pa neće moći!