- Nijedan policajac nije izašao na ulicu sa namerom da nekog povredi, a oni koji nose topovske udare, noževe i metalne šipke – jesu. Napad na policiju je napad na državu i napadač mora biti savladan i kažnjen. Pronalazak onih koji stoje iza nereda, kao i onih koji su napali policajce i uništavali imovinu, zadatak je koji će pokazati da li smo država. Imam svako poštovanje za pripadnike brigade, Žandarmerije, Interventne, UKP-a, Jedinice za javni red i mir, SAJ-a i ostale pripadnike MUP-a koji su sinoć trpeli napade i čuvali prestonicu svih Srba; njihova bezbednost je važnija od emocija komesara Evropske unije ili navodnih prava siledžija. Stjepan Mesić je rekao da će se ratovi na Balkanu završiti ratovima između Srba – samo od nas zavisi da li će ustaše da se raduju - poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.