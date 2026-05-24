Slušaj vest

Aleksandar Vulin, lider Pokreta socijalista, poručio je da je napad na policiju direktan napad na državu i naglasio da oni koji su sinoć uništavali imovinu i napadali pripadnike MUP-a moraju biti savladani i strogo kažnjeni.

- Nijedan policajac nije izašao na ulicu sa namerom da nekog povredi, a oni koji nose topovske udare, noževe i metalne šipke – jesu. Napad na policiju je napad na državu i napadač mora biti savladan i kažnjen. Pronalazak onih koji stoje iza nereda, kao i onih koji su napali policajce i uništavali imovinu, zadatak je koji će pokazati da li smo država. Imam svako poštovanje za pripadnike brigade, Žandarmerije, Interventne, UKP-a, Jedinice za javni red i mir, SAJ-a i ostale pripadnike MUP-a koji su sinoć trpeli napade i čuvali prestonicu svih Srba; njihova bezbednost je važnija od emocija komesara Evropske unije ili navodnih prava siledžija. Stjepan Mesić je rekao da će se ratovi na Balkanu završiti ratovima između Srba – samo od nas zavisi da li će ustaše da se raduju - poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaIZA SEBE OSTAVILI HAOS, 1.000 LJUDI ČISTILO ZA NJIMA CELU NOĆ! Pogledajte prizore sa gradskih ulica posle divljanja blokadera: ČIST PRIMER BAHATOSTI I NEKULTURE
Nasilje blokadera
Politika"KAO PREDSEDNIK SRBIJE POZIVAM IH NA DIJALOG, TO JE DOBRO ZA NJIH" Vučić iz Pekinga o blokaderima: Uložene su milijarde u rušenje Srbije, ali je napad odbijen
Aleksandar Vučić
PolitikaDROGIRA SE I URINIRA PO NARODNOJ BIBLIOTECI, PA DAJE INTERVJU ZA N1! Skandalozno ponašanje jednog od vođa blokadera posle skupa na Slaviji! (FOTO, VIDEO)
Blokader1.jpg
PolitikaRAT BLOKADERA I BLOKADERSKIH MEDIJA NA VRHUNCU! Svom silom udarili na N1 posle skupa na Slaviji - evo i zašto
N1 Blokaderi.jpg