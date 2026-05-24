Policija je prvo napadnuta kod Predsedništva Srbije, a potom i u Ulici Kralja Milana kod Londona. Mnogi nasilnici bili su maskirani maramama i majicama.

Čuvari reda su uspeli da potisnu blokadere nakon napada, a nakon toga stigle su i jake snage Žandarmerije sa vozilima za razbijanje demonstracija.

Nasilje blokadera i napad na policiju u Beogradu

Duž Ulice kralja Milana nasilnici su prevrnuli i zapalili kontejnere, a na ulici je ostalo staklo od razbijenih flaša kojima su gađali policiju.

U programu N1 su se čule zastrašujuće pretnje, kada je jedan blokader ušao u kadar, a zatim iza kamere rekao: "Pašće krv i sa njihove strane".

Vučić o blokaderskom nasilju

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je jutros, iz Kine gde se nalazi u važnoj poseti, da je bio spreman da čestita političkim protivnicima na dobro organizovanom skupu, ali da je postalo očigledno da su incidenti unapred pripremljeni i da je nasilje njihova suština.

- Sinoć sam, nećete verovati, bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan, uz sitnije provokacije, uz sitnije napade na ljude u Pionirskom parku. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio, a onda je, naravno, postalo očigledno da je taj napad i da su ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da je nasilje njihova suština i njihova priroda - rekao je Vučić u Pekingu.

Predsednik Srbije je istakao da bi njegovi politički protivnici trebalo da budu odgovorni i da pokušaju da se ponašaju onako kako se ponašaju pristalice vladajuće opcije.

- Ja bih još jedanput da ih zamolim da pokušaju da budu odgovorni, da pokušaju da budu ozbiljni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Kamere i novinari N1 su sve vreme bili pored Pionirskog parka, niko im ružnu reč nije rekao, niko ih nije popreko pogledao. Zato su novinare Informera napadali na najbrutalniji mogući način, dakle, i gospođu Lazić i gospodina Savića. I to govori o razlici u pristojnosti, ali i u planovima, programima i u tome ko kako vidi Srbiju - rekao je on.

Vučić je još jednom uputio poziv na dijalog jer je, kako je naglasio, dijalog dobar za sve.