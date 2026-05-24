"PAŠĆE KRV I SA NJIHOVE STRANE..." Monstruozne pretnje blokadera, ovako su JURIŠALI na srpsku policiju! Sa krvavih šaka prešli na KRVAVE GLAVE, jezive scene
Policija je prvo napadnuta kod Predsedništva Srbije, a potom i u Ulici Kralja Milana kod Londona. Mnogi nasilnici bili su maskirani maramama i majicama.
Čuvari reda su uspeli da potisnu blokadere nakon napada, a nakon toga stigle su i jake snage Žandarmerije sa vozilima za razbijanje demonstracija.
Duž Ulice kralja Milana nasilnici su prevrnuli i zapalili kontejnere, a na ulici je ostalo staklo od razbijenih flaša kojima su gađali policiju.
Uz napade, blokaderi su još jednom pokazali i prostačko ponašanje, koje je do sada već postalo njihov zaštitni znak.
U programu N1 su se čule zastrašujuće pretnje, kada je jedan blokader ušao u kadar, a zatim iza kamere rekao: "Pašće krv i sa njihove strane".
Vučić o blokaderskom nasilju
Predsednik Aleksandar Vučić rekao je jutros, iz Kine gde se nalazi u važnoj poseti, da je bio spreman da čestita političkim protivnicima na dobro organizovanom skupu, ali da je postalo očigledno da su incidenti unapred pripremljeni i da je nasilje njihova suština.
- Sinoć sam, nećete verovati, bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan, uz sitnije provokacije, uz sitnije napade na ljude u Pionirskom parku. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio, a onda je, naravno, postalo očigledno da je taj napad i da su ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da je nasilje njihova suština i njihova priroda - rekao je Vučić u Pekingu.
Predsednik Srbije je istakao da bi njegovi politički protivnici trebalo da budu odgovorni i da pokušaju da se ponašaju onako kako se ponašaju pristalice vladajuće opcije.
- Ja bih još jedanput da ih zamolim da pokušaju da budu odgovorni, da pokušaju da budu ozbiljni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Kamere i novinari N1 su sve vreme bili pored Pionirskog parka, niko im ružnu reč nije rekao, niko ih nije popreko pogledao. Zato su novinare Informera napadali na najbrutalniji mogući način, dakle, i gospođu Lazić i gospodina Savića. I to govori o razlici u pristojnosti, ali i u planovima, programima i u tome ko kako vidi Srbiju - rekao je on.
Vučić je još jednom uputio poziv na dijalog jer je, kako je naglasio, dijalog dobar za sve.
- Ja ih još jedanput pozivam na dijalog, to je dobro za njih, to je dobro za sve nas. Ovako će na svakom skupu da imaju sve manje. Juče su imali manje nego 28-og, 28-og manje nego 15. marta, i svaki put će imati sve manje ljudi, ma koliko se trudili, ma koliko novca bilo za organizaciju skupova i bilo čega - poručio je predsednik Srbije.