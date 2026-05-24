Nakon jučerašnjeg protesta na Slaviji koji su održali blokaderi, scene nasilja i izazivanja haosa su nešto što se moglo očekivati, jer sem toga, "studentski" pokret narodu ne može da ponudi ništa.

Prilikom sukoba sa policijskim službenicima, blokaderi nisu prezali ni od čega, koristili su sve šta im je palo pod ruku, pa čak i đubre iz kontejnera kada im je ponestalo pirotehničkih sredstava koje su posedovali.

Blokaderi razbacali kontejnere kod Mašinca

To je potvrdio je reporter sa blokaderske N1, koji je opisao situaciju nakon završteka protesta.

- Posledica je ovo: Ulica Kralja Milana koja je uništena, u kojoj su oboreni kontejneri, razni stubovi. Vidimo plastične i staklene flaše, vatrogasce koji su gasili kontejnere. Ljudi koji su se sukobili s policijom su koristili sadržaj iz tih kontejnera da nastave da gađaju policiju onda kada im je nestalo onog materijala koji su imali - priznao je reporter blokaderske N1.

Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" Beograd, podsetimo, oglasilo se saopštenjem i najoštrije osudilo varvarsko i destruktivno ponašanje učesnika jučerašnjeg protesta u Beogradu koje je ostavilo tragove do sad nezapamćenog haosa i rušenja po ulicama Beograda.

Više od 1.000 radnika Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd bilo je angažovano na prikupljanju rasutog smeća, čišćenju ulica i sanaciji nastale štete, te uložilo nadljudske napore kako bi grad već rano ujutro bio očišćen i vraćen u funkcionalno stanje.