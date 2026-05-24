Svet se nalazi na ivici globalnog sukoba, Srbija vodi istorijske bitke za očuvanje teritorijalnog integriteta, ekonomsku stabilnost i energetsku nezavisnost. U trenucima kada su nam jedinstvo i unutrašnji mir preko potrebni kako bismo izdržali pritiske i Istoka i Zapada, beogradski asfalt ponovo podrhtava od studentskih parola.

Gde je granica između mirnog protesta i ugrožavanja stabilnosti države? Kome odgovara nemir u Beogradu dok se svet lomi?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: ministar informisanja i telekomunikacija - Boris Bratina, Đorđe Dabić i Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za Kontrolu i Opservaciju.

- Pa naravno da smo videli nešto što je privuklo našu pažnju. Jedino što ta njihova ujdurma traje već više od 15 meseci. Ako gledamo od 1. novembra, možemo da kažemo da traje gotovo godinu i po dana. Ako posmatramo od početka dešavanja takozvanih "crnih labudova", onda govorimo o periodu od više godina. Kada bismo sve razloge isterali do kraja, došli bismo čak do 1986. ili 1987. godine, kada su pojedini ljudi već znali da je na delu raspad zemlje, ali o tome nisu mogli javno da govore, jer je Srbija tada krenula drugačijim putem - rekao je Bratina.

"To su ljudi koji su zavedeni da rade takve stvari"

Ono što je takođe važno jeste da je pogrešno nazivati to mladim ljudima, a pogotovo studentima. Svima je jasno da su se sinoć sa policijom sukobljavali navijači, a ne politički protivnici, istakao je.

- Ja samo kažem da to nisu obični ljudi koje biste sreli u bilo kom preseku društva. To su ljudi koji nisu samo zainteresovani, već su, čini mi se, i zavedeni da rade takve stvari. Scene otvorenih sukoba sa policijom nekada smo gledali na fudbalskim utakmicama, i upravo je na to jučerašnja situacija najviše podsećala. Osim, naravno, scena sa snimaka drona na Slaviji, gde se videlo koliko je ljudi bilo prisutno.

Dabić je ocenio da su tvrdnje o izostanku ulaganja u kulturu netačne, ističući da su u prethodnom periodu obnovljene brojne institucije i povećana izdvajanja za kulturu.

- Recimo, čuo sam jednog glumca koji tvrdi da ova vlast ništa nije uložila u kulturu. Čovek to izjavljuje potpuno mirno, u situaciji kada je država, na čijem je čelu predsednik Vučić, još od 2014. godine obnovila Narodni muzej, Muzej primenjene umetnosti i brojne druge kulturne institucije. Ulažu se značajna sredstva u kulturu i, čini mi se, nikada veći procenat BDP-a nije izdvojen za te namene nego u ovom periodu.

- Za razliku od prethodnog režima, koji oni, naravno, priželjkuju da se vrati, tada su muzeji bili zatvoreni i institucije zapuštene. Takve parole u javnosti, kod ljudi koji nisu dovoljno informisani, mogu da prođu. Kada neko kaže "ovi ne ulažu u kulturu", onaj ko ne prati detalje može to i da poveruje. Međutim, kada se sagledaju činjenice, jasno je da takve tvrdnje ne stoje. Skup koji je održan juče bio je, u tom smislu, kako god da ga nazovemo, miran u prvom delu, ljudi su se okupili i izrazili svoje stavove, i to je legitimno - naveo je.

Skup bez jasne poruke

Kako je Jerković ocenio, reč je o politički organizovanom okupljanju bez konkretne poruke građanima, uz tvrdnju da je dominantan utisak bio vezan za nasilje i haotične poruke.

- Ono što smo juče videli je klasičan predizborni skup jedne neformalne političke grupacije, ništa više. Oni imaju svoje neformalne lidere i sve elemente koji čine političku organizaciju, jedino što im nedostaje jeste jasna poruka. Jer, kada pravite politički skup, šaljete poruku građanima šta ćete za njih uraditi. Umesto toga, poslata je poruka o nasilju i brutalnosti, bez pravila i ograničenja.

- Postavlja se pitanje da li je iko iz tog pokreta osudio napade na policiju. Ako ste organizatori i imate redarsku službu, dužni ste da obezbedite red i mir na svom skupu, kao i svaka druga politička organizacija. Ako to nije učinjeno, onda postoje dve mogućnosti - ili je skup organizovan bez kontrole, ili se takvo ponašanje prećutno podržava. Takođe, ako sa protesta tražite izbore, a istovremeno ne koristite institucionalni dijalog, iako je predsednik više puta pozivao na razgovor, onda se postavlja pitanje suštine tih zahteva - za emisiju "Puls Srbije vikend", zaključio je Jerković.

