Ivica Dačić boluje od dijabetesa i srčane insuficijencije, a poslednjih meseci je imao i teške zdravstvene probleme zbog virusne infekcije koja je oslabila srčani mišić.

Lekari nisu ustanovili tačnu dijagnozu, ali sumnjaju na virus koji je dobio tokom službenih putovanja po Africi, što je dovelo do upale pluća i životno ugroženog stanja.

Ivica Dačić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova, izjavio je danas da, pored dijabetesa odranije, pati i od srčane insuficijencije ili srčane slabosti, kao i da uprkos tome dolazi na posao, ali da će, ako mu se stanje ne popravi, morati da donese odluke o tome na koji način će dalje da živi i radi.

Dačić je na TV Prva rekao da mu ni lekari još nisu ustanovili tačnu dijagnozu i da ni on sam ne može da kaže da li se oseća dobro.

"Postoje indicije da sam dobio neki virus u Africi"

"Nisu pronašli nikakav virus niti bakteriju, ali postoje neke indicije da sam dobio neki virus na putovanjima po Africi i da mi je napao srčani mišić, koji je oslabio i nije ispumpavao krv, i ona se zadržala u plućima, dovela do dvostrane upale pluća i svega ostalog. Pet dana sam bio na ivici između života i smrti", rekao je Dačić za TV Prva.

Kako je naglasio, nije išao u Afriku privatno da poseti Mali i Niger kao na turističke destinacije, nego je išao zbog državnih razloga i državnih interesa.

Dodao je da mu lekari ne dozvoljavaju previše napora, ali da on svakodnevno radi i dolazi na posao i obavlja posao ministra, s tim da ima veoma ograničene javne nastupe.

"Pored svega ostalog što sam imao, srce mi je oslabilo i radilo je tada sa 30 odsto kapaciteta, sada radi nešto više od 40 odsto, i trebaće mi još vremena do kraja avgusta ili početka septembra, kada će biti novi kontrolni pregled, sa ciljem da se to popne iznad 50 ili 55 odsto, kako bih mogao normalno da živim i radim. Ako se to ne desi, onda ću morati i da donesem odluke o tome na koji način ću da živim i radim", istakao je Dačić.

"Oporavak će biti dug"

 Dodao je da nikada u životu nije imao problema sa plućima i da je bio veoma iznenađen kada je hospitalizovan 25. februara, da mu je saturacija bila 42, a problem je kada je ispod 95.

Ministar je naglasio da će njegov oporavak biti dug.

"Lekari, koji prate moje zdravstveno stanje, traže od mene da svake nedelje idem na kontrolu, ali u suštini, tri meseca i šest meseci su termini kada se proveravaju rezultati. Ja sam ovih dana upravo bio na takvim pregledima, jednostavno nisam bio tu, i zaista sa prezirom mogu samo da kažem da komentarišem neke izjave i neke tvrdnje. Znate, veoma je ružno kada zloupotrebljavate nečije zdravstveno stanje, a ja sam jedva preživeo", konstatovao je Dačić.

Dodao je da nikada nije zamerao onima koji ga napadaju i koji ga, kako je rekao, proklinju i žele da umre.

Prvih pet dana u bolnici nije bio svestan ničega

"Ljudi moraju da shvate da to što želite loše drugima može da se desi i vama. Ja ne želim nikome ništa loše, svima sam u životu pomagao koliko god sam mogao. Tako da, mogu samo, što se mene tiče, da imaju prezir", rekao je Dačić.

 On je kazao da su mu sva ta zdravstvena događanja ukazala da je najvažnije u životu znati šta i ko vam je prioritet i da svim bližnjima treba reći da ih volite dok ih imate.

Naveo je da prvih pet dana u bolnici nije bio svestan ničega, a da mu je predsednik Aleksandar Vučić, kada je došao da ga poseti, rekao da se probudi, jer je "prespavao treći svetski rat" i da nije znao za napad na Iran niti da je ubijen Homnei.

"Ja se trudim da se vratim normalnom funkcionisanju. Bio sam u Skupštini, iz poštovanja, pola sata, ali ja ne mogu da učestvujem", dodao je Dačić.

