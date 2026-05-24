- Scene koje gledamo večeras u Beogradu su izliv besa onih koji su, pre svega, nezadovoljni brojnošću večerašnjeg skupa na Slaviji i u nedostatku bilo kakve politike, želeli na ovaj način da kanališu svoj bes, razočarenje i tugu. Kada smo rekli da smo pobedili 'obojenu revoluciju' nismo mislili na mržnju, podele i konfrontaciju. Mislili smo na činjenicu da je većinski, srpski narod prepoznao stvarnu svrhu delovanja plenumaško - blokaderskog pokreta zaklonjenog iza tzv. studentske liste, a koji samo i isključivo žele preuzimanje vlasti putem ulice zalažući se za ostvarenje svih onih interesa koji su u suprotnosti sa državnim i nacionalnim interesima države Srbije! Narode Srbije, mirno i spokojno spavajte. Pobedila je Srbija napretka, planova i razvoja koju simbolizuje Aleksandar Vučić. Pobedio je narod, pobedilo je dobro nad zlom, pobedila je naša Srbija! - navela je Mesarovićeva na Instagramu.