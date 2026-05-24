Slušaj vest

Nakon protesta na Slaviji i blokaderskih incidenata, očajni zbog toga što nije došlo onoliko ljudi koliko su se nadali, blokaderi su počeli da iskazuju nezadovoljstvo i bes na omiljenom poligonu za iznošenje mišljenja - na društvenim mrežama!

Iako su bahato i neskromno najavljivali da će doći 800.000 ljudi, čak i milion, prema zvaničnim podacima koje je izneo direktor policije Srbije Dragan Vasiljević na protestu se okupilo oko 34.000 građana!

Dan posle mitinga, blokaderi su nastavili sa međusobnim prebrojavanjimaa, optužbama i obračunima. Nalog na Iksu "FTN se budi", koji se predstavlja kao deo studentsko-blokaderskog pokreta, objavio je poruku u kojoj se žali što se pozivima na protest nisu odazvali oni koji su, kako se iz vidi iz objave, na društvenim mrežama prethodno najavljivali podršku.

- Zagonetka bez odgovora: Ili su svi tviter ratnici koji su rekli da neće doći došli ili ih je 10? * u centrali - naveli su na Iksu.

Foto: Printscreen X

Poruka blokadera potvrdila je koliko je stvarna podrška protestu bila manja od očekivanja organizatora i njihovih pristalica na društvenim mrežama. Iako su blokaderski nalozi mesecima pokušavali da stvore utisak masovne mobilizacije, objava ovog profila pokazuje da je unutar tog kruga ostalo nezadovoljstvo brojem ljudi koji su se zaista pojavili!

Međutim, u komentaru ispod objave došlo je i do otvorenog sukoba između opozicionih aktera i plenumaša. Naime, opozicioni novinar Predrag Aleksendrić postavio je pitanje blokaderima u vezi sa njihovom objavom.

- Je l' vam ovo "F" u akronimu FTN znači "fašistički"? - upitao je on.

Foto: Printscreen X

Objave sa Iksa pokazuju sve otvoreniji sukob oko načina na koji plenumaši pokušavaju da vrše pritisak na javne ličnosti i simpatizere.