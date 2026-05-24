Naglašavajući da snaga Vojske Srbije neprestano raste, predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da će naše oružane snage u budućnosti biti još moćnije, istakavši pritom da takav napredak i vrhunska opremljenost ne bi bili ostvarivi bez ključne opreme koja u Srbiju stiže iz bratske Kine.

- Uostalom, pogledajte jednu stvar: tokom kratkog sukoba Indije i Pakistana, tokom nekih drugih sukoba i ovde u regionu, a i malo šire, jasno ste mogli da vidite gotovo apsolutnu dominaciju kineskog oružja i oruđa. I još su pri tome veoma vodili računa da ne unize nekog drugog, jer oni vode računa da pokažu poštovanje prema onima koji su na drugoj strani - objasnio je Vučić novinarima nakon obilaska Velikog kineskog zida.

On je pojasnio i da, kada je na Kolegijumu načelnika Generalštaba pre nekoliko godina predložio nabavku kineskog naoružanja niko nije bio za to, ali da su sada svi za kinesku opremu jer je Kina napredovala neverovatnom brzinom.

- Vi znate Tiosava Jankovića, on je zamenik načelnika Generalštaba, i to je legendarni general naš još iz doba NATO agresije. On je učestvovao u obaranju NATO aviona u toj, rekao bih, neravnopravnoj i nadljudskoj borbi. Pre jedno 6-7, pitao sam naše ljude na Kolegijumu načelnika Generalštaba čija je oprema najbolja itd. Oni: 'Pa mi smo navikli na rusku', svega jedan ili dvojica su rekli da je nama potrebna zapadna ili kombinacija. Ja sam tada prvi put pomenuo kinesku opremu. Niko nije bio za kinesku opremu. Znate li šta se sad zbiva? Sad su svi za kinesku opremu. Evo, da pitate i legendarnog generala Jankovića, i on će vam reći: 'Dajte mi kinesku opremu, sve može'. Promenili smo se i mi, ali promenila se i Kina. Napredovala neverovatnom brzinom - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li može da kaže nešto o nabavci vojne opreme od Kine jer se u medijima spekulisalo da će Srbija kupiti od te države sistem sličan sistemu S-400 nakon obilaska Kineskog zida.

On je rekao da Kina ima "jedno čudesno oruđe za koje nemamo pare u ovom trenutku", ali da će pokušati da nađe rešenje sa ministrom finansija Sinišom Malim.

- Ima jedno čudesno oruđe za koje nemamo pare u ovom trenutku, ali poveo sam Sinišu, pritisci će se nastaviti, pa ćemo da vidimo, nemoj dalje da govorimo - rekao je predsednik Srbije.

Na pitanje da li očekuje paniku u državama koje su susedi Srbije, rekao je da Srbija ne radi ništa protiv njih, niti je pravila vojne saveze, već da je prijateljski nastrojena ka svima i da nikoga neće napadati.

- Mi ne radimo ništa protiv njih, mi nismo pravili nikakve vojne saveze, mi smo prijatelji sa svima, mi nikoga da napadamo nećemo, mi sve što radimo, radimo samo da bi naša zemlja bila slobodna, nezavisna i da bismo mogli da budemo svoji na svome, ništa više - istakao je predsednik Srbije.