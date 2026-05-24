Prilikom poseta na visokom državnom nivou domaćini će uvek gosta dočekati lepim rečima, ali ako neko zaista želi da dokuči šta se o gostu misli, taj će pažljivo analizirati detalje protokola.

Mi u Srbiji zato sa sigurnošću i s punim ponosom možemo da kažemo da je naš predsednik Aleksandar Vučić u Kini i kod njenog predsednika Si Đinpinga duboko uvažen i vrlo drag gost. Za njegov boravak u Pekingu određena je vila u državnoj rezidenciji Diaojutaj, u najprestižnijoj vili broj 18 - istoj onoj u kojoj je pre nekoliko dana bio smešten i Vladimir Putin.

Diaojutaj je istorijski kompleks carskih vrtova koji služi za smeštaj najviših stranih zvaničnika. Vila 18 je najluksuzniji objekat u kompleksu, u kojem su ranije boravili lideri poput Ričarda Niksona i Borisa Jeljcina, Angele Merkel…

Vila broj 18

Susret dva lidera odigraće se u Velikoj dvorani naroda, zdanju koje predstavlja političko i ceremonijalno srce Narodne Republike Kine. Smešteno je na zapadnoj strani trga Tjenanmen u Pekingu i služi kao mesto zasedanja kineskog parlamenta (Svenarodnog kongresa) i održavanja najvažnijih državnih manifestacija.

Dugačka je 356 a široka 206 metara, a na njenom ulazu ie niz od 12 mermernih stubova visokih po 25 metara. Na vrhu fasade nalazi se veliki nacionalni grb Kine. Sagrađena je samo za neverovatnih deset meseci u sklopu proslave prve decenije komunističke Kine 1959. godine a u njenom podizanju su učestvovale hiljade dobrovoljaca, arhitekata i građevinaca iz cele zemlje.

Jedna od najzanimljivijih karakteristika unutrašnjosti jeste postojanje 34 različite sale za sastanke, od kojih je svaka nazvana po jednoj od kineskih provincija, autonomnih regija ili specijalnih administrativnih oblasti (kao što su Hongkong, Makao, Tibet ili Sečuan). Svaka sala je uređena nameštajem, umetninama i motivima koji su specifični za tu regiju, pa zgrada zapravo predstavlja Kinu u malom.

Ipak, najvažnija je i najpoznatija Velika sala ili Veliki auditorijum, u centralnom delu. Sa 10.000 mesta, u kojoj se održavaju kongresi Komunističke partije Kine, Na njenoj tavanici nalazi se velika crvena petokraka a oko nje su svetla postavljena tako da predstavljaju talase, što simbolizuje kineski narod.

Slobodno se može reći da će sutrašnji razgovori predsednika Kine i predsednika Srbije biti razgovor starih prijatelja i znanaca.

Od septembra 2014. godine, predsednik Vučić i predsednik Si Đinping ostvarili su značajan broj direktnih bilateralnih susreta, telefonskih razgovora i zajedničkih učešća na multilateralnim događajima.

Na osnovu dostupnih podataka, direktnih bilateralnih sastanaka bilo je deset, od čega je pet realizovano tokom boravka predsednika Vučića u Kini. Predsednik Si Đinping posetio je Srbiju dva puta, u junu 2016. godine kada je bio predsednik Vlade i ponovo u maju 2024. godine kao predsednik Kine.

Današnji događaj bez sumnje predstavlja veliki uspeh Srbije.

Očekuje se da tokom ove posete predsednika Vučića budu potvrđene investicije u vrednosti od oko milijardu evra, a predsednik je najavio da će od kineskog lidera tražiti podršku za projekte u domenu najmodernijih tehnologija, robotike i AI. Posebno se izdvaja plan za otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu. Planirano je i potpisivanje više od 30 sporazuma u različitim oblastima, od privrede do kulture.

Tokom posete, Vučić će takođe održati predavanje na prestižnom Univerzitetu Đinghua, što predstavlja posebnu privilegiju jer su tamo govorili najmoćniji svetski lideri.

I još nešto, trajnije od novca: Srbija i Kina ovom prilikom treba da potpišu dve velike zajedničke izjave koje će definisati dalji pravac strateškog partnerstva.

Srbija može da budu ponosna što je Aleksandar Vučić treći svetski lider koji posećuje Peking u maju, odmah nakon Donalda Trampa i Vladimira Putina, čime se potvrđuje međunarodna pozicija Srbije.

Kakav to kontrast predstavlja sa sramnim događajima u Beogradu baš u trenutku kad je predsednik bio u avonu za Peking!

Svet s naglašenom pažnjom prati svaki potez Kine na spoljnopolitičkom planu, koga prima i zašto, ekonomski analitičari pažljivo čitaju potpisane ugovore, komponuje se nova mapa moći u svetu i ime Srbija na njoj se piše debelim slovima… a blokaderi napadaju policajce i građane ispred Predsednikovih kancelarija!