Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija ne želi nasilje, teror i mržnju, već mir, stabilnost, nove pobede i prosperitet.

- Blokaderi moraju da shvate da ima ljudi koji imaju drugačije mišljenje i stav i da na to imaju pravo. Borićemo se za takvu Srbiju svakoga dana, demokratski, radom, posvećenošću i ljubavlju. Srbija neće stati. Srbija pobeđuje! - objavila je Brnabić na svom Iks nalogu.