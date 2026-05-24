Predsednica Skupštine Ana Brnabić objavila je snimke nasilja nakon skupa na Slaviji i poručila da se Srbija protiv mržnje bori radom i demokratijom, uz poziv predsednika Vučića na dijalog.
"SRBIJA NE ŽELI NASILJE, SRBIJA NE ŽELI TEROR" Brnabićeva održala lekciju blokaderima: Shvatite da ljudi imaju pravo na drugačiji stav i mišljenje! (VIDEO)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija ne želi nasilje, teror i mržnju, već mir, stabilnost, nove pobede i prosperitet.
- Blokaderi moraju da shvate da ima ljudi koji imaju drugačije mišljenje i stav i da na to imaju pravo. Borićemo se za takvu Srbiju svakoga dana, demokratski, radom, posvećenošću i ljubavlju. Srbija neće stati. Srbija pobeđuje! - objavila je Brnabić na svom Iks nalogu.
Predsednica parlamenta je objavila i snimke nasilja posle jučerašnjeg skupa na Slaviji, kao i poziv predsednika Aleksandra Vučića političkim protivnicima na dijalog.
