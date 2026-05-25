Ističući da se u Federaciji BiH raspiruje nacionalna i verska mržnja prema srpskom narodu i svemu što nosi srpski predznak, predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da u ovom entitetu vlada izrazita antisrpska atmosfera.

Linta je rekao da najoštrije osuđuje zločin iz mržnje prema hramu Svetog velikomučenika Georgija u Tuzli gde su nepoznati počinioci provalili vrata i uništavali crkvene stvari.

On je podsetio da se u junu prošle godine dogodio isti takav incident u Tuzli, kao i da su se slični incidenti dešavali i u Bosanskom Petrovcu i Mostaru.

- Skrnavljenje grobalja, uništavanje srpske pokretne imovine, širenje mržnje kroz nošenje zastava tzv. Armije BiH, pozivanja na rat - primeri su koji pokazuju da Srbi nisu dobrodošli i da se isele sa svojih vekovnih područja - rekao je Linta.

Linta je uputio apel verskim zajednicama da osude takve zločine iz mržnje, kao i da se počinioci pronađu i strogo kazne.

U Tuzli je ponovo oskrnavljen hram Svetog velikomučenika Georgija, na srpskom pravoslavnom groblju, koji je i nacionalni spomenik u BiH.

Razvaljena su vrata hrama i razbacani predmeti u unutrašnjosti crkve, objavio je u utorak banjalučki "Glas Srpske".

Kurir.rs/RTRS

