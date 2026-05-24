Vučić je u autorskom tekstu za kineski list South China Morning Post naveo da Evropa treba da pristupa Kini sa više povrenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sumnjom.

On je ocenio da su rasprave o Kini u Evropi često opterećene sumnjama i strateškom zabrinutošću.

- Razumem da svaka velika politička zajednica mora da vodi računa o svojoj budućnosti, ali verujem da Evropa Kini treba da pristupa, ne sa strahom i sumnjom, već sa samopouzdanjem i ozbiljnom, otvorenom spremnošću za saradnju - istakao je Vučić u autorskom tekstu.

Prema njegovim rečima, Srbija je izabrala put otvorenosti, a iskustvo Beograda pokazuje da partnerstvo sa Kinom donosi konkretne koristi običnim ljudima, radnicima i porodicama.

- Srbija je, u mnogo čemu, postala lider u Evropi kada je reč o modelu partnerstva koje je istovremeno praktično i obostrano korisno. Mnogo pre nego što je povezivanje postalo svetska politička parola, razumeli smo značaj izgradnje mostova između Istoka i Zapada - naveo je predsednik Srbije.

Aleksandar Vučić je istakao da je saradnja kroz mehanizam sa zemljama centralne i istočne Evrope vremenom prerasla u široko i trajno partnerstvo, čiji su rezultati danas vidljivi u infrastrukturi, energetici i tehnologiji.

On je istakao da "srce tog odnosa" predstavlja Železara u Smederevu.

- Kada je predsednik (Kine) Si Đinping posetio Srbiju 2016. godine, zajedno smo obišli fabriku koja je bila na ivici propasti. U tom trenutku hiljade porodica strahovale su za svoju budućnost, a sudbina čitavog grada bila je neizvesna. Tada su stigle kineske investicije i, jednako važno, kinesko poverenje - napisao je Vučić.

Prema njegovim rečima, revitalizacija železare koju je sprovela kompanija "HBIS Grupa" bila je mnogo više od ekonomskog projekta.

- To je bio dokaz da zajedno možemo da vratimo dostojanstvo tamo gde su drugi videli samo propadanje. Danas je u železari direktno zaposleno 5.000 ljudi, dok još hiljade zavise od njenog uspeha. Ono što je nekada bilo simbol industrijske neizvesnosti postalo je dokaz obnove - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao i da se jasno seća atmosfere tokom posete kineskog predsednika Srbiji 2016. godine.