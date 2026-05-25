Scene nasilja i sukoba na protestu koji su blokaderi organizovali u subotu na beogradskom trgu Slavija ponovo su otvorile pitanje prirode i stvarnih ciljeva pokreta koji iz meseca u mesec sve češće političku nemoć nadoknađuju agresijom na ulici. S druge strane, više niko ne može da kaže da ne zna ko je za Srbiju, a ko protiv nje, ko gradi, a ko ruši i ko nudi kakvu budućnost!

Nakon večeri obeležene tenzijama, incidentima i unapred pripremljenim nasilnim epilogom, a sve u pokušaju da održe napetost u društvu i podgreju jalova očekivanja svojih simpatizera, ostao je utisak da haos i fizički napadi na policiju i građane koji drugačije misle više nisu usputna posledica okupljanja, već su za najekstremnije blokadere postali njegov očekivani završni čin, ocenjuju sagovornici Kurira.

Ne trpe razlike

Povodom nemilih scena oglasio se iz Kine i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Moj poziv na dijalog ostaje otvoren, verujem da je to važnije od naših stranačkih pitanja i političkih prepucavanja. Još jednom ih pozivam na dijalog i neću prestati! To je dobro za njih, može da im donese mnogo toga. U subotu sam bio spreman da čestitim protivnicima. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio, a onda je očigledno da su ti incidenti bili pripremljeni i unapred osmišljeni i da je nasilje njihova suština. Još jedanput bih zamolio da budu odgovorni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Pozivam ih na dijalog, to je dobro za njih, za sve nas - izjavio je Vučić i dodao da je preksinoć bilo manje okupljenih nego 15. marta.

Vučić je rekao da su uložene milijarde evra u rušenje Srbije, u medije, političke i parapolitičke organizacije, NVO, sindikate, ali da je država i pored toga uspela da odbije taj napad! Predsednik je ocenio i da blokaderi nisu izneli program i plan, već su pokazali još jednom nasilnu prirodu i da ne trpe razlike.

Naglasio je i da je u Beogradu bilo dosta povređenih policajaca koji su stajali i trpeli napade i da je policija fantastično obezbedila skup.

- Stajali su, trpeli udarce kamenicama, napade sa metar, dva, tri udaljenosti... Scene koje smo gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle. To su scene koje nisu dobre za Srbiju i koje su ražalostile svakog građanina - rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić u Kini

Komentarišući evroposlanika Andreasa Šidera, koji je rekao da je "Vučić zaustavio železnički saobraćaj iz straha od sopstvenih građana", predsednik je poručio da "mi, za razliku od gospodina Šidera, nemamo problem sa demonstracijama".

- Ja zaustavio? Pa, teško im je bilo da dođu kolima jer ti brzi vozovi idu samo do Novog Sada i Subotice - poručio je Vučić.

Nasilno finale

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenio je za Kurir da se i u subotu videlo da blokaderi jedino mogu da ponude Srbiji anarhiju, nasilje i vlast bez ikakvih demokratskih mehanizama.

prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka

- Građani su dobili vrlo jasnu i preciznu sliku šta je ponuda. Posle govora u kojima ništa nije rečeno, usledilo je veliko finale u vidu golog nasilja, što je postala redovna alatka blokadera da izazivaju nemire i pokušaju da destabilišu državu i društvo. Sve što su u subotu uradili, bilo je u korist sopstvene štete. Napad na policiju i državni poredak i stvaranje nereda, to je sve što smo videli od njih. Po ko zna koji put se potvrdilo da tu nema ni ideje ni programa, da se ne zna ni ko čini tu heterogenu grupu blokadera, da studentska lista nema ni s od studenata... Sve je to jedna laž i mimikrija. Ali čak i da kažemo da je u pitanju politička opcija koja je protiv postojeće vlasti, opet je njen suštinski problem što nema jedinstvenu političku ideju koja bi bila stožer okupljanja. Zato je nastao i ovaj novi haos, vrsta orkestrirane, ali ne tako dobro sinhronizirane akcije, uz upotrebu sredstava koje koriste ekstremisti - objašnjava Petričković.

Povređeno 17 policajaca Potpredsednik Vlade i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je u incidentima koje su izazvali blokaderi povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a, od čega je jedna osoba po poternici a jedna je imala diplomatsku ličnu kartu. Reč je o predstavniku Svetske banke iz Brazila. Dačić je naglasio da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike. Kako je objasnio, nijedan policajac ne priželjkuje da se sukobi sa nekim ili da ga neko udari kamenom u glavu kada ode na posao. - Pa koji to policajac ujutru kad krene na posao priželjkuje da dođe da se bije sa nekim ili da ga neko kamenom udari u glavu? Čime su to zaslužili naši policajci? To nije samo pirotehnika. To su kamenice, motke, štapovi. To su napad na Predsedništvo i na ljude koji su okupljeni u Pionirskom parku i napad na policijske službenike - upozorio je ministar.

U poređenju sa sličnim okupljanjima blokadera 15. marta ili 28. juna, on kaže da je njihova zajednička karakteristika to što ništa konstruktivno nije ponuđeno.

- Razlog je što u prvi plan iskaču različite grupacije, čas studenti, čas neki opozicionari, čas interesne grupe. Pozadina svega toga je nevladin sektor, spoljni obavještajni faktor, grupe za pritisak i slični faktori. Nekad idu parcijalno, u nameri da zadovolje vlastite političke apetite, pa su i međusobna sukobljavanja vidljiva - navodi Petričković.

Rušili po gradu Gradska čistoća je saopštila da su u blokaderskim neredima oštećena 23 takozvana džambo kontejnera zapremine 3,2 kubna metra, 47 kontejnera zapremine 1,1 kubnih metara, 15 reciklažnih setova i 26 betonskih đubrijera. Uz to veliki broj kontejnera i fasada je išaran sprejevima.

Jedna poruka

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir blokadersko nasilje na ulicama više nikoga ne iznenađuje, jer im je u nedostatku realnog programa ono jedino preostalo gorivo koje ih pokreće.

Dejan Lisica

- Protest na Slaviji ponovo je potvrdio ono što građani već dugo vide, a to je da ova grupacija nema apsolutno nikakav program, nikakav plan niti ideju koju bi mogla da ponudi, osim već viđenih laži i konstantnog pokušaja podizanja tenzija u društvu. Svakome je postalo jasno da bi oni, da imaju bilo šta razumno da kažu, iskoristili odziv okupljenih ljudi da predstave neku političku alternativu, ali pošto je politička platforma nepostojeća, jedina poruka koja je na kraju poslata jeste brutalno nasilje. Očigledno nervozni zbog nedovoljnog broja ljudi koji ih podržava, krenuli su u suludi napad na srpske policajce u pokušaju da se probiju do građana koji su se potpuno mirno okupili u Pionirskom parku. Pritom, oni sami jasno i bez skrupula priznaju da su policiju gađali kamenicama, poklopcima od šahtova, topovskim udarima i bakljama, a onda kada legitimni organi reda i mira reaguju na to nasilje, kako bi zaštitili bezbednost, kreće klasičan i već uigrani medijski spin kako je policija navodno napala decu - naglašava Lisica.

On upozorava da svi oni koji lome, uništavaju javnu imovinu i fizički napadaju službena lica nisu nikakva deca, već klasični huligani i izgrednici.