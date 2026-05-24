I dok se utisci stišavaju nakon blokaderskog skupa koji je juče održan na Slaviji, a obeležen incidentima blokadera, druga strana Srbije pokazala je lepšu stranu i poslala mnogo moćniju poruku od one koji su blokaderi poslali na svom skupu.

Naime, više od 300 građana se okupilo na keju u Novom Sadu i svojim telima ispisalo "Ipak Srbija pobeđuje" i time blokaderima poslali simboličan odgovor i pokazali šta želi većina građana države.

- Na keju u Novom Sadu danas se okupilo oko 300 mladih koji su svojim telima ispisali poruku "Ipak Srbija pobeđuje", šaljući simboličnu poruku zajedništva, optimizma i vere u budućnost Srbije. Učesnici su se rasporedili tako da natpis bude jasno vidljiv iz vazduha. Prema rečima organizatora, cilj okupljanja bio je da se na miran i kreativan način pošalje pozitivna poruka javnosti i pokaže energija mladih ljudi - navedeno je na nsinfo.rs profilu na Instagramu.

Za razliku od slika agresije, sukoba i nasilja, mladi na u Novom Sadu želeli su da pokažu da postoji i druga Srbija, ona koja ne ruši, ne napada i ne preti, već veruje da se političke razlike rešavaju demokratski, a ne nasiljem na ulici.

Okupljanje je proteklo mirno, bez incidenata, uz poruku da Srbija pobeđuje onda kada se čuvaju red, mir i institucije.