Kineski analitičari ocenili su da bi poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini mogla, ne samo dodatno da učvrsti bilateralne odnose, već i da Srbiji omogući veći prostor za vođenje "balansirane diplomatije" među velikim silama, piše kineska novinska agencija Sinhua.

U analizi posete ističe se da je Srbija, prema rečima eksperata, postala svojevrsna "referentna tačka" u odnosima Evrope prema Kini. Kako se može videti po novinskim naslovima, poseta predsednika je postala glavna vest u tamošnjim vodećim medijima.

Po dolasku u Peking, Vučić je ocenio da je ovo najvažnija poseta u njegovoj političkoj karijeri i izrazio očekivanje da će ona dodatno učvrstiti "čelično prijateljstvo" dve zemlje, proširiti obostrano korisnu saradnju i doneti konkretne rezultate u izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću za novu eru.

Predsednik Srbije je, kako ističe Sinhua, visoko ocenio razvojna dostignuća Kine, navodeći da ta zemlja nije samo primer stabilnog globalnog ekonomskog rasta, već i primer doslednog poštovanja međunarodnih principa.

Tokom obilaska Kineskog zida, poznatog istorijskog lokaliteta, predsednika Vučića je pratio izuzetno veliki broj kineskih novinara, što dodatno potvrđuje značaj ove posete. Prema njegovim rečima, Kina je svojim doslednim i principijelnim stavovima, mudrom politikom i izuzetnim međunarodnim ugledom dala značajan doprinos svetskom miru, stabilnosti i saradnji ističući da u uslovima rastuće globalne neizvesnosti i promena, te osobine imaju poseban značaj.

Kineski mediji Uz izveštaje sa Kineskog zida, kineski mediji detaljno podsećaju i na istorijske trenutke i izjave predsednika Vučića tokom prethodnih susreta sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. Posebno se izdvaja sećanje na maj 2024. godine, kada je predsednik Si Đinping posetio Srbiju. Mediji podsećaju na veličanstvenu ceremoniju dobrodošlice, kada su se desetine hiljada ljudi iz cele zemlje okupile na Trgu ispred Vlade Republike Srbije, mašući kineskim i srpskim nacionalnim zastavama kako bi srdačno pozdravili uvaženog kineskog gosta. Predsednik Si Đinping je tada mahnuo dočekujućim okupljenima, a povici i aplauz odjekivali su trgom, dok su se uzvici "Kina! Srbija!" čuli na svakom koraku.

Profesor Akademije za regionalno i globalno upravljanje Univerziteta za strane studije u Pekingu Cui Hongđijen ocenio je za "Global tajms" da se bilateralni odnosi Srbije i Kine poslednjih godina održavaju na visokom nivou, uz značajan napredak u trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, kao i političkom međusobnom poverenju.

On je ocenio da je cilj Vučićeve posete dalje produbljivanje saradnje dve prijateljske zemlje, kao i da potreba Srbije za bližom saradnjom sa Kinom raste u ekonomskom, diplomatskom i bezbednosnom domenu.

Saradnik — istraživač Instituta za nacionalne i regionalne studije Pekinškog univerziteta za jezik i kulturu Dong Jifan istakao je da bi Kina i Srbija tokom posete trebalo da iznesu pravične i racionalne stavove o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, prenesu zajedničke stavove i predloge rešenja i daju pozitivan doprinos rešavanju velikih međunarodnih pitanja i izazova.

Profesor Cui Hongđijen ocenio je da od druge polovine prošle godine brojni evropski lideri nastoje da odnose svojih zemalja sa Kinom podignu na novi nivo, dodajući da Srbija tradicionalno nastoji da održava ravnotežu između Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije, zbog čega joj aktuelna međunarodna situacija pruža dodatnu priliku za unapređenje saradnje sa Pekingom.

On je dodao da odnosi Kine i Srbije imaju i određeni demonstracioni efekat, zbog čega bi druge evropske zemlje mogle da se zapitaju zašto su odnosi Pekinga i Beograda ostali stabilni, dok se saradnja kontinuirano širi u različitim oblastima.

Posebno u trenutku kada se odnosi Kine sa pojedinim evropskim zemljama, naročito članicama Evropske unije, suočavaju sa teškoćama u ekonomskim, trgovinskim i političkim pitanjima, Srbija je, prema njegovim rečima, u određenoj meri postala referentna tačka, što bi moglo da podstakne racionalnije promišljanje i prilagođavanje politike evropskih zemalja prema Kini.

Istovremeno, Sinhua napominje i da je Srbija prva evropska zemlja koja je sa Kinom postigla dogovor o izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za novu eru i predstavlja važnog partnera Kine u jugoistočnoj Evropi.

Tokom naknadnih razgovora, predsednik Vučić je emotivno rekao: - Vidite toliko ljudi kako izlaze na ulice da vas pozdrave, što u potpunosti pokazuje koliko vas srpski narod očekuje, poštuje i voli. Ove reči ostavile su snažan utisak na kineskog lidera. - Bio sam duboko dirnut i impresioniran - rekao je tada predsednik Si sa dubokim emocijama i dodao:

Kina je spremna da zajedno sa Srbijom dodatno učvrsti "čelično prijateljstvo", proširi obostrano korisnu saradnju, unapredi međuljudsku i kulturnu razmenu, ojača koordinaciju u multilateralnim pitanjima i postigne konkretnije rezultate u izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za novu eru, u korist oba naroda, izjavio je u sredu portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun.