- Osim želje da vam pokažem kako su nas domaćini sačekali, veliko hvala građanima Srbije što su mi omogučili da budem najponosniji predsednik na svetu, da mogu da se borim za njih. Da kažem hvala svima onima koji su brinuli o državi i onima koji su protiv nas i koji su za nas. Posebno onima koji su u najtežim trenucima bili uz Srbiju, pružali podršku i meni i svima nama. U trenutku kada osećam najtežu i najveću obavezu da na najbolji način prezentujem Srbiju sutra, naše molbe, želje, zahteve i mogu da vam garantujem da ću da se borim. Pripremali smo se dobro, celo veče, danima, nedeljama mesecima za ono što sutra sledi. Jedino što mogu da kažem je nećemo vas obrukati i borićemo se za vas, građane Srbije, divne ljude naše najlepše zemlje. Čak i nešto da pogrešim to je samo od prevelike želje da budemo najbolji i zemlju predstavimo na najbolji način. Hvala vam na tome što nikada niste odustajali i kada smo padali, podizali smo se kao feniks iz pepela i zato je Srbija nepobediva.