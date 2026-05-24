SUTRA JE VELIKI DAN, DAN ZA SRBIJU! Vučić iz Kine uputio građanima obećanje: Zastupaću vaše interese na najvažnijem mestu u svetu (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije iz Kine sa velikim obećanjem. Kako je istakao, sutra je veliki dan za Srbiju.
- Sada je pola 11 uveče, vreme je za spavanje, ujutru idemo u kancelariju premijera, gde će nas primiti. Zatim idemo da se vidimo sa jednom od najvažnijih ideologa u Kini. U popodnevnim satima i sa Si Đinpingom. Ogromna čast.
- Osim želje da vam pokažem kako su nas domaćini sačekali, veliko hvala građanima Srbije što su mi omogučili da budem najponosniji predsednik na svetu, da mogu da se borim za njih. Da kažem hvala svima onima koji su brinuli o državi i onima koji su protiv nas i koji su za nas. Posebno onima koji su u najtežim trenucima bili uz Srbiju, pružali podršku i meni i svima nama. U trenutku kada osećam najtežu i najveću obavezu da na najbolji način prezentujem Srbiju sutra, naše molbe, želje, zahteve i mogu da vam garantujem da ću da se borim. Pripremali smo se dobro, celo veče, danima, nedeljama mesecima za ono što sutra sledi. Jedino što mogu da kažem je nećemo vas obrukati i borićemo se za vas, građane Srbije, divne ljude naše najlepše zemlje. Čak i nešto da pogrešim to je samo od prevelike želje da budemo najbolji i zemlju predstavimo na najbolji način. Hvala vam na tome što nikada niste odustajali i kada smo padali, podizali smo se kao feniks iz pepela i zato je Srbija nepobediva.
Kako je istakao, ono što obećava našem narodu je da će se boriti za naše interese i da će bukvalno dati sve od sebe da Srbiju obraduje.
- Hvala svima na ogromnoj podršci svih ovih godina, a posebno hvala tihim junacima koji su branili i odbranili našu zemlju od 15.marta prošle godine do jučerašnjeg dana. Srbija pobeđuje!