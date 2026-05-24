Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je G. T. (51) zbog sumnje da je preko društvenih mreža uputio pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati
UPUTIO PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU VUČIĆU PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA! Uhapšen muškarac (51) iz Sremske Mitrovice zbog ugrožavanja bezbednosti!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su G. T. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Sumnja se da je u videu-snimku emitovanom preko društvene mreže izjavio pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
