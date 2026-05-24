"TOLERANCIJA DRUŠTVA NA NASILJE BLOKADERA JE NA IZDISAJU!" Ministarka Đurđević Stamenkovski oštro osudila brutalne napade: "Program prevrtanje kontejnera..."
"Tolerancija društva na ovo nasilje je na izdisaju", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski nakon scena brutalnog nasilja blokadera na ulicama Beograda.
- Njihov program je prevrtanje kontejnera, zamotavanje čalme oko glave da se ne bi prepoznalo lice, kako bi neko mogao palicom da juriša na policiju. Znači, oni su juče pokazali svoju viziju Srbije. Ako oni to sada rade, šta će raditi sutra kada budu imali kontrolu nad legalnim sredstvima sile, kao što su policija, vojska itd. ? Oni su provocirali reakciju policije da bi mogli tu reakciju da proglase represijom, iako je ona u skladu sa zakonom. Da bi sa tim sadržajima i materijalima otišli da nas tužakaju na međunarodne adrese, tvrdeći da ovde policija guši slobodu okupljanja, pravo na mišljenje, slobodu govora - poručila je ministarka i dodala:
- Oni su zapravo sve vreme pokušavali da naprave nešto što će njima biti dovoljno jak i ubedljiv argument koji će iskoristiti na međunarodnim adresama. Da je sreće bilo, ne bi jedna kocka bila raščupana, jer ovo sve košta građane Beograda i uopšte građane Srbije. Ovaj rusvaj koji su napravili, neko mora da plati, i sigurno ga neće platiti oni, nažalost. Tolerancija društva na takav vid nasilja je na izdisaju.
