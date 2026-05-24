Blokaderi sa fakulteta povredili su, zbog sveopšteg nezadovoljstva izveštavanjem, izgleda tanana osećanja blokadera sa N1 koji izgleda planiraju da se povuku iz novinarstva, makar na neko vreme.

Naime, novinar Mladen Savatović objavio je da je tokom jučerašnjeg dana bio na godišnjem odmoru, ali s obzirom na napade sa svih strana koji ga iscupljuju, razmišlja da to bude na neodređeno.

- A za one sto pitaju gde sam juce, na godišnjem sam, nije me niko "sklonio", nije "krenula cenzura". Samo odmor. I zaista razmišljam da taj odmor bude na neodredeno, jer ovi napadi sa svih strana iscrpljuju. I verujem da mnoge kolege to isto tako doživljavaju - istakao je on.

Na pitanje šta konkretno znači odmor na neodređeno, Savatović je istakao da to znači povlačenje iz novinarstva.

Blokaderi sa N1 stigli su i dotle da se pravdaju blokaderima sa fakulteta a oni ih uprskos svemu vređaju kao da sutra ne postoji!

Sa FTN su, naime istakli da je dnevnik bio sramotan, od načina kako su poslagani prioriteti, do kvaliteta snimljenih kadrova skupa, preko izbora ključnihdelova govora učesnika skupa.

- Sledeći put ću zvati admina ovog naloga da pitam koji delovi govora su ok da isečem, a snimatelji N1 bi mogli da se potrude oko kadrova, jer izgleda nije valjalo kako su snimali. Na RTS su verovatno snimali bolje i pustili bolje izjave - ističu.