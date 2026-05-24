Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je očekivala da će blokaderi na skupu koji je održan na Slaviji,
predstaviti, kako su i najavili, svoju političku viziju Srbije, ali da su ipak ponovo potvrdili da njihov pokret poziva na podele u zemlji,
nasilje i na mržnju, ne samo prema pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), već prema svima onima koji ne misle kao oni.

- Oni su počinili višemilionsku štetu gradu, takođe privatnim objektima, dakle, vi vidite da kad negde blokaderi prođu, tu trava ne
raste. To je, to je njihova politika i to su oni - rekala je Brnabić za TV Pink.

Ocenila je da su blokaderi, ukoliko se sagleda njihovo ponašanje na skupovima od pre godinu dana, postali ekstremniji i ne mrze samo
pristalice SNS-a i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već sve ljude koji ih slepo ne slede i ne slušaju.

- Znači, sada od nas "ćacadi" su gori "neutralci". A neutralci su ljudi koji žive svoj život, ne bave se politikom. Da li su opredeljeni ili
nisu politički opredeljeni, nije ni važno. Verovatno većina njih i jeste, ali žive svoj život, nije im život politika, ali neće da ih podrže
otvoreno. Ono što je meni, recimo, bilo stravično juče i danas, a to je da su oni počeli da prete dodatnim spiskovima javnih ličnosti
koje ih nisu eksplicitno podržale i to je podržano i od strane blokadarskih medija koji su to pozdravili - rekla je Brnabić

Dodala je da su blokaderi najavljivali da će na skupu po prvi put otkriti neki deo svog plana za Srbiju i svojih vrednosti, ali da se ništa
od toga nije realizovalo.

- Videli smo samo još brutalnije nasilje nego što smo viđali u prošlosti - istakla je Brnabić.

Ne propustitePolitika"SRBIJA NE ŽELI NASILJE, SRBIJA NE ŽELI TEROR" Brnabićeva održala lekciju blokaderima: Shvatite da ljudi imaju pravo na drugačiji stav i mišljenje! (VIDEO)
Ana Brnabić
Politika"POBEDA DEMOKRATIJE I SKUP PODRŠKE VUČIĆU!" Brnabić sa građanima u Pionirskom parku: O izborima, blokaderskom skupu i putu predsednika Vučića u Kinu! (FOTO)
Ana Brnabić
PolitikaBLOKADERI NAPALI MARINIKU ZBOG GOSTOVANJA NA RTS SA ANOM BRNABIĆ! Besni zbog rukovanja: "Oteraćemo vas u istoriju", Ješić im poručio da treba da se leče (FOTO)
blokaderi Marinika Tepić Ana Brnabić
PolitikaBRNABIĆ OSUDILA NAPAD NA AKTIVISTE SNS "Jasna razlika, predsednik Vučić još jednom pozvao na mir, dok je jedina politika blokadera nasilje i teror!"
Screenshot 2026-05-07 095259.png