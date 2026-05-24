Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je očekivala da će blokaderi na skupu koji je održan na Slaviji,

predstaviti, kako su i najavili, svoju političku viziju Srbije, ali da su ipak ponovo potvrdili da njihov pokret poziva na podele u zemlji,

nasilje i na mržnju, ne samo prema pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), već prema svima onima koji ne misle kao oni.

- Oni su počinili višemilionsku štetu gradu, takođe privatnim objektima, dakle, vi vidite da kad negde blokaderi prođu, tu trava ne

raste. To je, to je njihova politika i to su oni - rekala je Brnabić za TV Pink.

Ocenila je da su blokaderi, ukoliko se sagleda njihovo ponašanje na skupovima od pre godinu dana, postali ekstremniji i ne mrze samo

pristalice SNS-a i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već sve ljude koji ih slepo ne slede i ne slušaju.

- Znači, sada od nas "ćacadi" su gori "neutralci". A neutralci su ljudi koji žive svoj život, ne bave se politikom. Da li su opredeljeni ili

nisu politički opredeljeni, nije ni važno. Verovatno većina njih i jeste, ali žive svoj život, nije im život politika, ali neće da ih podrže

otvoreno. Ono što je meni, recimo, bilo stravično juče i danas, a to je da su oni počeli da prete dodatnim spiskovima javnih ličnosti

koje ih nisu eksplicitno podržale i to je podržano i od strane blokadarskih medija koji su to pozdravili - rekla je Brnabić

Dodala je da su blokaderi najavljivali da će na skupu po prvi put otkriti neki deo svog plana za Srbiju i svojih vrednosti, ali da se ništa

od toga nije realizovalo.