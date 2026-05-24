"NJIHOV POKRET POZIVA NA PODELE U ZEMLJI, NASILJE I NA MRŽNJU" Brnabić jasna: Videli smo samo još brutalnije nasilje nego što smo viđali u prošlosti
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je očekivala da će blokaderi na skupu koji je održan na Slaviji,
predstaviti, kako su i najavili, svoju političku viziju Srbije, ali da su ipak ponovo potvrdili da njihov pokret poziva na podele u zemlji,
nasilje i na mržnju, ne samo prema pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), već prema svima onima koji ne misle kao oni.
- Oni su počinili višemilionsku štetu gradu, takođe privatnim objektima, dakle, vi vidite da kad negde blokaderi prođu, tu trava ne
raste. To je, to je njihova politika i to su oni - rekala je Brnabić za TV Pink.
Ocenila je da su blokaderi, ukoliko se sagleda njihovo ponašanje na skupovima od pre godinu dana, postali ekstremniji i ne mrze samo
pristalice SNS-a i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već sve ljude koji ih slepo ne slede i ne slušaju.
- Znači, sada od nas "ćacadi" su gori "neutralci". A neutralci su ljudi koji žive svoj život, ne bave se politikom. Da li su opredeljeni ili
nisu politički opredeljeni, nije ni važno. Verovatno većina njih i jeste, ali žive svoj život, nije im život politika, ali neće da ih podrže
otvoreno. Ono što je meni, recimo, bilo stravično juče i danas, a to je da su oni počeli da prete dodatnim spiskovima javnih ličnosti
koje ih nisu eksplicitno podržale i to je podržano i od strane blokadarskih medija koji su to pozdravili - rekla je Brnabić
Dodala je da su blokaderi najavljivali da će na skupu po prvi put otkriti neki deo svog plana za Srbiju i svojih vrednosti, ali da se ništa
od toga nije realizovalo.
- Videli smo samo još brutalnije nasilje nego što smo viđali u prošlosti - istakla je Brnabić.