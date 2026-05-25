Kako je Vučić juče istakao, danas je najvažniji dan posete, kada će se i u širem i u užem formatu sastati i razgovarati sa Si Đinpingom.

6.18 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik kaže da je imao veoma važne sastanke sa premijerom Li Ćijangom, kao i sa Vang Huningom.

- Huninga zovu kineski Kisindžer, mnogo sam od njega naučio. A razgovor sa premijerom Li Ćijangom je bio podeljen na pet oblasti. Prva oblast je primena Ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine. Već 2025. godine imali smo 20 odsto veći izvoz u Kinu nego 2024. godine. U prva četiri meseca 2026. godine imamo gotovo 85 odsto veću stopu izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine. To su i dalje nedovoljni brojevi, dakle imamo prostora koji možemo da iskoristimo. Potrebna je sa naše strane veća aktivnost i razumevanje, i bez obzira na daljinu i udaljenost veća posvećenost u razgovoru sa kineskim kompanijama - naglasio je on.

Kaže da je razgovarano sa tri trgovinska lanca, i da će u njima biti prodavana naša roba, kao i da je razgovarano o tome da se u dve kineske aviokompanije nađu naši proizvodi.

- To je ozbiljan posao. Pričali smo, u okviru ove tačke, i zamolio sam da nam pomognu rešavanja pitanja posebno Vranja i juga Srbije, da nađemo strateške partnere za Yumco i Simpo, i verujem da ćemo time dugoročno rešiti pitanje zapošljavanja u Pčinjskom okrugu, gde smo imali i imamo bezbroj problema. Kada pomislimo da smo zakoračili, uvek iskoči neki problem, ali mislim da smo na dobrom putu. Ne smem da kažem ime kompanije, ali mislim da smo završili to - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da su pričali o brojnim projetima iz oblasti transporta, energetike i izgradnje infrastrukture.

- Mnogo radimo sa njihovim kompanijama. Njihove kompanije grade i Ekspo, ne mislim samo na zdanja, već i na puteve, i na pruge, na Vožd Karađorđe, na Dunavski koridor... Pričali smo pod trećom tačkom o inovacionoj saradnji i saradnji vezanoj za AI i R&D centre. Tu smo pričali i o nuklearnoj energiji, i ponudili su nam neverovatne uslove, što bi bio spas - rekao je predsednik.

On kaže da kineski turisti žele da upoznaju Srbiju, i da svake godine sve više posetilaca stiže u našu zemlju.

- Peta stvar je bila naša saradnja u okviru velikih multilateralnih institucija, u UN, o podršci po pitanjima Tajvana, Kosova i Metohije, i drugim pitanjima. Ono što je veoma važno, što sam sam zabeležio, jeste automobilska industrija. Mi tu imamo ograničenja, mora da bude proizvedeno na teritoriji domaće zemlje između 55 i 70 odsto delova, i mi moramo da vidimo da nemamo vrstu zapreke za izvoz na teritoriju EU - kazao je Vučić.

Sa Vang Huningom je razgovarao o politici i spoljnoj politici.

- Sa velikim ponosom mogu da kažem da oni izuzetno cene nezavisnu poziciju Srbije, ja nigde na svetu nisam video da smo ovoliku pažnju privukli. Dobili smo veći značaj nego poseta pakistanskog premijera, a Pakistan ima više od 30 puta više stanovnika od Srbije, bliski su im. Neverovatno je kakvu nam čast ukazuju, razgovarali su sa nama kao sa najboljim prijateljima. Očekujemo da napravimo fabriku transformatora, da se u potpunosti proizvode na teritoriji Srbije. Time jačamo i skraćujemo rokove za sve trafostanice, i za EMC i za EDS. Mi ćemo to onda dalje da izvozimo - naglasio je predsednik.

Vučić kaže da će biti dodatnih razgovora o vojno-tehničkoj saradnji, i to je posebno pomenuo u razgovoru sa Li Ćijangom.

- Jedna stvar o kojoj smo razgovarali sa gospodinom Huningom, kako su ga nazivali svojevremeno, jednim od sedmorice veličanstvenih. Rekao mi je da se menjaju stvari u svetu, i predsednik Si je rekao da se više menjaju stvari danas nego u celom prethodnom veku, i da se svet nalazi na raskrsnici. Ali jedna rečenica koja govori na precizan način o svemu što se zbiva. Do 2010. su svi govorili o slobodnom tržištu, a kada je Kina to prihvatila, onda su prešli na intervencionizam i barijere. To se sve okrenulo, ali to nosi jednu političku posledicu. Usred svoje nervoze, pojedine zemlje postaju sve arogantnije, ranije su brinuli o međunarodnom poretku, sada se više ne pozivaju uopšte na to. A posao Kine i nas malih zemalja je da se pozivamo na međunarodno pravo. Oni ga danas više ne pominju, nego preko svojih NVO drže pridike o svojim vrednostima. A u njihovim vrednostima nema ničega principijelnog, već se menjaju u skladu sa njihovim potrebama - kazao je predsednik.

Kaže da je teško da pronađemo naše mesto u ovom svetu, ali da moramo čuvati mir.

- Strašno sam zadovoljan, a sada nam predstoje najvažniji sastanci. Nadam se da ću imati koncentracije, ukupno 4 sata i 15 minuta sa predsednikom Sijem. Verujem da će se završiti dobro za našu zemlju. Tek na kraju ću sve sagledati, ali dobili smo mnogo podrške na prva dva sastanka, i verujem da će se tako i nastaviti - rekao je on.

Vučić kaže da će Kina u punom formatu učestvovati na Ekspu, i dodaje da ni mi više nećemo propuštati sajmove u Kini.

- Obećao sam da ćemo vredno da radimo, da svuda budemo prisutni. Da svoju robu nudimo kineskim kupcima, ovde nas i cene i vole. Retke su zemlje koje vode suverenu politiku, i zato nas ljudi tako poštuju - dodao je on.

6.00 - Vučić se sastao sa Vangom Huningom

Predsednik Vučić sastao se sa u 11 časova po lokalnom vremenu sa predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom.

- Za mene je velika čast što sam imao priliku da po treći put razgovaram sa Vang Huningom, jednim od najboljih poznavalaca globalnih prilika, od koga sam tokom naših susreta 2019. i 2023. godine mnogo naučio o razumevanju međunarodnih odnosa i sagledavanju budućih tokova u svetu..

Razmenili smo stavove o najvažnijim pitanjima saradnje Srbije i Kine, daljem unapređenju naših odnosa, kao i o inicijativama koje imaju veliki značaj za budućnost naše zemlje i nastavak njenog ekonomskog napretka.

Susreti sa ljudima koji imaju tako značajnu ulogu u političkom i strateškom oblikovanju Kine poput uvaženog sagovornika Vang Huninga, predstavljaju za Srbiju veliko priznanje i potvrdu poverenja koje smo godinama strpljivo gradili.

Uveren sam da će snažno prijateljstvo Srbije i Kine nastaviti da se razvija i da ćemo zajedničkim zalaganjem nastaviti da gradimo odnose koji donose sigurnost, prosperitet i stabilnu budućnost našim narodima - istakao je Vučić.

5.30 - "Njihova žrtva nije bila samo deo istorije, već temelj snage jedne velike zemlje"

Predsednik Vučić je, nakon polaganja venaca na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu, poručio da je sa dubokim poštovanjem odao počast svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu i napredak Kine.

- Njihova žrtva nije bila samo deo istorije, već temelj snage jedne velike zemlje koja je kroz mnoga iskušenja umela da sačuva svoj identitet, ponos i veru u napredak.

5.15 - Vučić položio venac na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu

Predsednik Vučić je na trgu Tjenanmen položio venac na Spomenik narodnim herojima.

Njega su dočekali Liu DŽungfan, potpredsednik Pekinškog opštinskog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije, Lijang Feng, zamenik komandanta Pekinškog garnizona, Cai Vei, pomoćnik ministra spoljnih poslova Narodne Republike Kine i Li Ming, ambasador Narodne Republike Kine u Beogradu.

Spomenik je u obliku obeliska visokog 38 metara, i posvećen je mučenicima revolucionarne borbe tokom 19. i 20. veka.

5.00 - Vučić o sastanku sa Lijem Ćijangom

Predsednik Vučić se na Instagramu oglasio nakon sastanka sa članom Stalnog komiteta 20. Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i premijerom Državnog saveta Narodne Republike Kine Li Đijangom:

Izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom NR Kine Li Đijangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.

Ponovio sam da je za našu zemlju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu našem ekonomskom razvoju kroz ulaganja, infrastrukturu i nove tehnologije. Upravo je ta saradnja vratila život mnogim fabrikama, rudnicima, putevima i prugama i donela novu veru i sigurnost brojnim građanima. Zato smatram da je ovo istorijska poseta i da će ovi razgovori biti od najvećeg značaja za našu zemlju, narod i nacionalne interese.

Posebnu zahvalnost izrazio sam predsedniku Si Đinpingu na ličnom zalaganju, iskrenom odnosu prema našoj zemlji i podršci koju pruža u najvažnijim trenucima za naš narod i državu. Zahvaljujući njegovoj viziji i međusobnom poverenju koje smo izgradili, odnosi dve zemlje dostigli su istorijski najviši nivo.

Naglasio sam da snažno podržavamo politiku jedne Kine, dok inicijativu "Pojas i put" vidimo kao dragocen doprinos povezivanju država, ravnomernijem razvoju i očuvanju globalne stabilnosti. Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo još snažnije političke, ekonomske i kulturne veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenom razumevanju naših naroda.

4.30 - Vučić se sastao sa premijerom Li Ćijangom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se, u 11 časova po lokalnom vremenu, sa premijerom Državnog saveta NR Kine i članom Stalnog komiteta 20. Političkog biroa Centralnog komiteta KPK Li Ćijangom.

Si odredio najvažniju rezidenciju za Vučića

Kako smo juče pisali, Si Đinping je za rezidenciju predsednika Vučića tokom posete Kini odredio vilu broj 18 u okviru kompleksa Diaojutaj. U tom zdanju su odsedali najvažniji svetski državnici 20. veka, počevši od Ričarda Niksona kada je došao u čuvenu posetu NR Kini, pa do Vladimira Putina, Angele Merkel i mnogih drugih.

