Slušaj vest

O tvrdnjama blokadera da je na protestu na Slaviji, posle kog su blokaderi napali policiju, bilo oko 200.000 ljudi, Vučić je rekao sledeće:

- To je strašna laž, takva sramota! Nemam nikakav problem, evo bilo ih je tri miliona. Mene samo interesuje kome mogu takvu laž da prodaju. Mogu li svojim zaluđenicima da prodaju takvu laž. Samo se pitam da li ih nije sramota? Sada me teraju da na Slaviji okupljam ljude, pa da moraju da kažu da ih je bilo 300.000. Neverovatne gluposti izgovaraju, nemam strpljenja za to - rekao je on.

Vučić ističe da će uskoro biti izbori, pa će se tu videti brojevi, i da su poruke poslate sa skupa isprazne, a o nasilju koje je sprovođeno nad policijom i građanima ne želi ni da govori.

Dodaje da blokaderi i dalje pričaju o "ubačenim elementima", i kaže da će sada krenuti kukanje zbog privođenja, pa će se videti da uopšte nisu bili ubačeni elementi.

Posebno se osvrnuo i na odbijanje dijaloga od strane blokaderske vrhuške.