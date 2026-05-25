Vang Huning, kog nazivaju i kineski Kisindžer, jedan je od najmoćnijih ljudi u Kini posle predsednika Sija, i smatra se da je on glavni ideolog ove velesile tokom njenog vrtoglavog uspona poslednjih decenija.

Njega mnogi na zapadu nazivaju "sivom eminencijom" Komunističke partije Kine, kao i njenim glavnim ideologom i arhitektom smera kojim ide kineska država još od devedesetih godina.

Obavljao je značajne pozicije pod vlašću tri vrhovna lidera, što je retka pojava u kineskoj politici. Vang veruje da je Kini potrebna jaka, centralizovana država kako bi se oduprla stranom uticaju.

Vučić je otkrio da mu je Vang Huning rekao da su on i Si napravili prekretnicu u odnosima Srbije i Kine, a razgovarao je i o tome kako se vrše pritisci na male zemlje.

- Mnogo sam od njega naučio. I kako se vrši pritisak kroz sve sfere društvenog života. Apsolutno kroz sve, od etničkih pitanja, religijskih pitanja, preko prosvete, zdravstva, javnih preduzeća, svega drugog. Govorio je o tome koliko je teško voditi suverenu i nezavisnu politiku, ali da to na kraju donosi rezultat u određenim zemljama - rekao je Vučić.

Vang Huning misli da je Srbija na dobrom putu, rekao je Vučić ukazujući na to da je stopa rasta Srbije među najvišima u Evropi, a da će sledeće godine biti najviša.

Naveo je da Srbija brzo smanjuje razliku između sebe i razvijenijih zemalja, a beži onima koji su iza nje.