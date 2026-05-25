- Po prvi put da znate, Srbija ima najviše plate na Zapadnom Balkanu u martu mesecu. Mi smo u martu mesecu imali najviše plate na Zapadnom Balkanu. Kada sam postao predsednik vlade, delili smo treće i četvrto mesto. Ispred nas su bili Crna Gora i Bosna i Hercegovina, a treće mesto smo delili tada sa Makedonijom, koja je posle toga promenila ime u Severnu Makedoniju. Bili smo nešto ispred Albanije i to je bilo to", kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se rano jutros uključio iz Pekinga, gde boravi u petodnevnoj zvaničnoj poseti.

On je naglasio da Srbija brzo smanjuje razliku između sebe i razvijenijih zemalja, a beži onima koji su iza nje.

- Neverovatno je to da prestignete nekoga ko je imao 50 odsto veća primanja od vas pre samo 12 godina. Naveo je da je Srbija imala i bruto i neto viša primanja nego Bugarska, koja je članica Evropske unije, koja je dobila najmanje 80 milijardi od Evropske unije, a Srbija maksimalno dve milijarde, istakao je Vučić.

Navodeći da je stopa javnog duga Srbije veoma niska, Vučić je kazao da se velikom brzinom prešao taj nivo da se Srbija takmiči sa onima malima koji su bili ispred nje i polako sada ulazi u kategoriju zemalja Evropske unije koje počinje da "juri".

Vučić veruje da će Srbija biti u stanju da prestigne u narednom periodu i te zemlje u EU.

- To su velike stvari, mi to ne bismo mogli i bez značajnih kineskih investicija. Rekao sam tri od pet, četiri od šest prvih izlaznih kompanija i najznačajnijih, najvećih kompanija u Srbiji su kineske kompanije. Ja mislim da to, mnogo toga govori, oni zapošljavaju 38.700 radnika u našoj zemlji, dodao je.