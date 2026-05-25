Nakon blokaderskog skupa na Slaviji i incidenata koje su izazvali blokaderi, utisci se polako stišavaju, a stvar koja je posebno zanimljiva tiče se broja ljudi koji su se u subotu na skupu okupili.

To se komentarisalo i u "Utisku nedelje" na blokaderskoj Nova S, kada je voditeljka Olja Bećković rekla da je na skupu bilo između 180.000 i 200.000 blokadera.

- Dobro veče, juče je u Beogradu održan skup "Ti i ja, Slavija". Arhiv javnih skupova je prebrojao da je tamo bilo između 180.000 i 200.000 ljudi - rekla je Bećkovićeva.

Međutim, prisetićemo se momenta kada se reporter sa televizije N1 uključio uživo i komentarisao broj okupljenih na blokaderskom skupu.

- Srbija je videla dva odvojena događaja. Jedan je bio veliki skup na Slaviji, na kome su bile desetine, a možda i stotinu hiljada ljudi - izjavio je reporter.

U videu možete pogledati kako je to zvučalo sinoć, a kako u subotu (za vreme blokaderskog protesta).

Podsetimo, direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti u subotu i izneo zvanične podatke o broju ljudi koji je bio na blokaderskom skupu i rekao da je policijska procena za takvo javno okupljanje - oko 34.300 građana.