Slušaj vest

Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović gostujući na blokaderskoj N1, komentarisao je skup blokadera u subotu, priznavši, praktično, da je na ulicama moglo biti i više nasilja od onog što smo imali prilike da vidimo.

- U situaciji kakva je kod nas, u društvu gde su stvari ovoliko zaoštrene, gde se na policiju gleda kao na pretorijansku gardu režima, u velikoj meri s pravom, dakle, nije neobično, šta više, ja se čudim što nema i više ovakvih incidenata - ocenio je Popović.

Blokaderi su nakon protesta na Slaviji, na više mesta napali pripadnike policije, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, kamenicama, flašama i drugim predmetima. Policija je prvo napadnuta kod Predsedništva Srbije, a potom i u Ulici Kralja Milana kod Londona. Mnogi nasilnici bili su maskirani maramama i majicama.

Čuvari reda su uspeli da potisnu blokadere nakon napada, a nakon toga stigle su i jake snage Žandarmerije sa vozilima za razbijanje demonstracija.

00:29 Nasilje blokadera 1 Izvor: Kurir

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je iz Kine prokomentarisao tvrdnje blokadera da je na protestu na Slaviji, posle kog su blokaderi napali policiju, bilo oko 200.000 ljudi.

- To je strašna laž, takva sramota! Nemam nikakav problem, evo bilo ih je tri miliona. Mene samo interesuje kome mogu takvu laž da prodaju. Mogu li svojim zaluđenicima da prodaju takvu laž. Samo se pitam da li ih nije sramota? Sada me teraju da na Slaviji okupljam ljude, pa da moraju da kažu da ih je bilo 300.000. Neverovatne gluposti izgovaraju, nemam strpljenja za to - rekao je on.