Incident kod Pravnog fakulteta izazvao je veliku pažnju javnosti, a porodica Selaković tvrdi da se iza celog slučaja krije niz okolnosti koje još nisu u potpunosti sagledane. U jutarnjem programu, Dragan Selaković govorio je za Kurir televiziju o događaju u kojem se njegov sin Miodrag našao u centru pažnje dok ga je vozio kod lekara tokom neprijavljene blokade.

- Ovim putem, kad imam šansu, želim da se izvinim porodici Sarić, Veroljubu Sariću. Izuzetno mi je žao i teško što je došlo do neželjenih situacija ovakvog incidenta. Ja sam posetio bolnicu, čim sam saznao da se nalazi na petom spratu u kliničkom centru, pokušao sam da stupim u kontakt. Obezbeđenje i glavne sestre na pultu mi nisu dozvolile. I ponovo ponavljam, izvinjavam se i od sveg srca, ne mogu da dobijem informaciju, nismo dali još izjave i nemam pravo da ga posetim - rekao je Dragan i dodao:

- Ne iznose se tačno sve informacije šta se desilo, kako se desilo i odakle se desilo. Stariji čovek koji je povređen, koji se da li slučajno ili kako se našao, ne znam. U vrlo nezgodnoj smo i teškoj situaciji -

Porodica u šoku nakon incidenta

- U vrlo nezgodnoj i teškoj situaciji smo. Ne mogu da preživim. Deset dana živim na čaši Coca-Cole i jednoj banani. To je sve: sekiracija za sina, sekiracija za starijeg čoveka, sekiracija za suprugu koja je bolesna, sekiracija zbog situacije koja je nastala, niko ne obraća pažnju - izjavio je Dragan Selaković za Kurir televiziju.

Dragan Selaković, otac Miodraga Selakovića Foto: Kurir Televizija

"Ceo dan plačem"

On ističe da su i on i njegov sin nakon svega ostali u velikom strahu i šoku.

- Dolaze ljudi, svi se čude, znaju kakva smo porodica, šta smo, kako nam je poreklo. I otac i dede i pradede, gde su dali život za ovu Srbiju, a da mi kao ovakva porodica, faktički izazvana, od i mladih i starih ljudi, da nam se desi ovakav eksces, to je nezamislivo. Niko ne može da veruje - rekao je Dragan i kroz suze dodao:

- Ceo dan plačem i noću ne mogu da spavam. Šta nas je snašlo, a nema pomoći. Ko je bio prisutan, on bi shvatio. A ko ne shvata, neka uzme svoje dete, neka sedne u kola i neka uđe u masu kad se takve stvari dešavaju na ulici. Ko je obezbedio, zašto nije obezbedio, ko će to kome da dokaže? - rekao je Dragan.

Dodaje da je tokom posete sinu čuo od njega potresne reči:

- Bio sam u jednoj posetnici, sutra se spremamo za drugu, kad smo ga videli kaže on meni: "Ćale, 17. sam slučaj od ovih koji su nastradali, spašavaj me, ili mi ode glava". Srce da vam pukne, a znate da niste krivi -

Miodrag Selaković Foto: Kurir Televizija

Selakovć navodi da je angažovao tri advokata u pokušaju da se dokaže pravda i ističe da ne traži ništa osim istine i pravičnog postupanja.

01:49 "Oporavak nikako ne ide nabolje, već samo nagore." rekao je Dragan Selaković

