SKANDAL U "UTISKU NEDELJE"! Pogibija studentkinje na Filozofskom fakultetu proglašena LIČNIM ČINOM - novinar zamera što su ispitani dekan i rektor (VIDEO)
U emisiji "Utisak nedelje" novinar Dušan Telesković govorio je stradanju studentkinje Milicu Ž. koja je život izgubila padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta. Iako istraga o tom nemilom događaju i dalje traje, ovaj novinar izneo je tvrdnje da je studentkinja - zbog koje njene kolege ni minut tišine nisu održale - izvršila suicid!
Telesković je sebi dao za pravo da istragu zatvori, proglasi krivca, a stavio se i u ulogu advokata branjenika dekana Filozofskog Danijela Sinanija i rektora/politčara Vladana Đokića.
- I to smo videli u slučaju, dakle, smrti ove studentkinje sa Filozofskog fakulteta. Dakle, gde je to Tužilaštvo, zbog jednog ličnog čina studentkinje uzelo i upalo i saslušavalo dekana Filozofskog fakulteta i rektora Beogradskog univerziteta - rekao je Telesković.
Sutra se navršava dva meseca od tragedije na Filozfskom fakultetu u Beogradu.
U nastavku poslušajte skandaloznu izjavu Dušana Teleskovića:
