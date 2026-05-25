Predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić  žestoko je reagovala na objavu predsednika DS Srđana Milivojevića na društvenoj mreži Iks, poručivši da je osnovna razlika između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i blokadera upravo u tome kome služe.

- Ovom više nije ni važno koji su stranci, samo da im služi. Za razliku od njega, Aleksandar Vučić nikada nije i nikada neće služiti ni jednima, ni drugima, ni trećima, već samo svom narodu i svojoj zemlji. I ovo je uvek bila osnovna razlika između Aleksandra Vučića i blokadera - stoji u opisu njene objave na Iksu. 

Prethodno je Milivojević objavio da ruska agencija RIA Novosti, kao i drugi ruski mediji, navodno menjaju retoriku kada izveštavaju o protestima u Srbiji.

- RIA Novosti, kao i svi ostali ruski mediji, menjaju retoriku i kontekst u kome izveštavaju o protestima u Srbiji. Više ne govore o obojenoj revoluciji i mentorima sa zapada, već o studentima i građanima koji traže pravdu u borbi protiv mafije. Otpisan je! - napisao je Milivojević.

