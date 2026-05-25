Slušaj vest

Subotnji događaji u prestonici otvorili su različita tumačenja o karakteru skupa i porukama koje su poslale dve odvojene celine - mirni deo okupljanja i incidenti koji su usledili u večernjim satima.

O ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Rajko Petrović, politikolog i Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost.

- Ovaj skup bih definisao kroz dva segmenta. Prvi deo bih opisao kao relativno miran i organizovan, uz prisustvo građana koji su se okupili na pristojan i normalan način. Istakao bih i da su poruke koje su se čule dolazile iz različitih sektora društva - od prosvete i pravosuđa, preko poljoprivrede i radničkih prava, do akademske zajednice - što je, po mom mišljenju, ličilo na jedan politički program širokog spektra, ali bez jasnog objašnjenja kako bi se ti ciljevi realizovali - kaže Barac.

Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Sporne poruke i različiti tonovi u drugom delu skupa

Barac je ocenio da su se u drugom delu skupa čule kontroverzne poruke i drugačiji ton koji je, po njegovom mišljenju, mogao uticati na pogrešno tumačenje i stvaranje negativne slike.

- Dodao bih da se, iako sve to može da deluje kao spisak želja, pozitivno može posmatrati to što su se određene političke teme ponovo vratile u javni diskurs. Međutim, ukazao bih i na to da su pojedine poruke bile problematične, posebno kada je reč o stranim investicijama i subvencijama, koje su predstavljene na način koji ne odgovara aktuelnim činjenicama i može da dovede do pogrešnih zaključaka. Drugi deo skupa je imao drugačiji ton i cilj, te da je, po mom mišljenju, bio usmeren na stvaranje negativne slike o Srbiji.

Događaji iz subote se mogu podeliti na miran skup i incidente u večernjim satima, uz napomenu da je policija reagovala sa minimalnom upotrebom sile kako bi očuvala javni red i mir, naveo je Petrović.

- Kao prvo, složio bih se sa kolegom da sve ono što se događalo u subotu možemo posmatrati kao dve odvojene celine. Jedan brojan, miran skup, a sa druge strane, čim je došlo do večernjih sati i mraka, imali smo ove nemile scene. Policija je bila tu da uz najminimalniju moguću upotrebu institucionalizovane fizičke sile obezbedi javni red i mir, i ona je to i učinila.

Rajko Petrović - politikolog Foto: Kurir Televizija

- Nažalost, imali smo te krajnje ekstremne grupacije, prevashodno mladih ljudi, muških osoba, koje su očigledno imale kao zadatak, od koga, da ovakve nemile scene izazovu. Međutim, to je nešto na šta smo se, nažalost, navikli tokom proteklih godinu i po dana, i iz čega je uvek država izlazila, rekao bih, jača i stamenija. Ono što definitivno ne ide u prilog onima koji su nosioci te studentsko-blokaderske liste jeste jedna nova atmosfera u našem društvu koja se stvara, a to je da sve veći broj "običnih" građana, jer svi smo mi, na kraju krajeva, obični građani, jako ih iritira sve to - za emisiju "Redakcija", zaključio je Petrović.

02:15 SVE ČEŠĆE SE PONAVLJAJU EKSTREMNE GRUPACIJE KOJE IZAZIVAJU INCIDENTE Eksperti o subotnjem događaju u prestonici: "Skup se može posmatrati kroz dva segmenta" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs