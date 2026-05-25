Predsednik Kine Si Đinping dočekao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića uz najviše državne i vojne počasti u Domu naroda u Pekingu, gde je potom započeo i susret delegacija dveju zemalja na čijem su čelu dvojica predsednika.

Doček je započeo intoniranjem himne Srbije - Bože pravde, a potom i himne NR Kine, posle čega je usledila svečana smotra počasne garde.

Dok su se lideri kretali crvenim tepihom, sa podijuma ka sali za razgovore, na desetine mališana uzvikivalo je predsednicima mašući cvećem i zastavicama Srbije i Kine, u znak pozdrava što je izmamilo osmehe na licima obojice predsednika i ostavilo poseban utisak.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti NR Kini na poziv predsednika te svetske velesile Sija Đinpinga.

Danas, drugog dana posete, za koji je predsednik Vučić rekao da je najvažniji za na šu zemlju, on će se sastati s kineskim predsdednikom Sijem s kojim će razgovarati o ključnim pitanjima. Biće potpisan i niz važnih sporazuma.

