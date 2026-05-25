- Veoma sam srećan što sam zajedno sa delegacijom danas u Pekingu. Hvala na veličanstvenom dočeku i poštovanju koje ste pokazali prema našoj zemlji. Ponosan što danas u Pekingu predstavljam Srbiju.

- Izuzetna je čast biti gost predsednika NR Kine Si Ðinpinga, iskrenog prijatelja Srbije i čoveka sa kojim smo izgradili odnose dubokog poverenja, poštovanja i razumevanja, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalivši se predsedniku Siju Đinpingu na izuzetnoj časti ukazanoj našoj zemlji.

- Ovaj svečani doček u Velikom domu naroda je potvrda čeličnog prijateljstva naših zemalja, ali i izuzetna prilika da u razgovorima koji slede otvorimo nova vrata za srpsku ekonomiju, investicije, infrastrukturu, tehnologiju, nauku i budućnost naših građana.

- Verujem da će ova istorijska poseta Kini doneti konkretne rezultate, nove sporazume i investicije, kao i još snažniju potvrdu da Srbija, mala po veličini, može da bude velika po ugledu, doslednosti i prijateljima koje ima u svetu, zaključio je predsednik Srbije povodom ceremonije svečanog dočeka kod predsednika Narodne Republike Kine Si Ðinpinga u Velikom domu naroda u Pekingu.