Poseta srpskog predsednika Aleksandra Vučića Kini i dalje je apsolutno najvažnija tema za zemlju sa više od milijardu stanovnika, a kokliko je poseta srpskog predsednika važna za Kinu svedoči i podatak da je kinesko Ministarstvo odbrane objavljujući vest o ovom događaju.

Predsedniku Srbije je najveću čast ukazao i kineski predsednik Si Đinping koji mu je uručio Medalju prijateljstva, najviše odlikovanje te zemlje koje može biti dodeljeno stranom državljaninu. Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.

Dodeljuje se za izuzetan doprinos naporima za modernizaciju Kine, te promociju razmene i saradnje između Kine i ostatka sveta, kao i za očuvanje mira u svetu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u poseti NR Kini na poziv predsednika te sile Si Đinpinga. Danas, drugog dana posete, Vučić se sastao sa Si Đinpingom i razgovara sa njim o ključnim pitanjima.

Kineski mediji su sa velikom pažnjom ispratili dolazak srpskog predsednika, a naslovnice su bile pune sadržaja vezanog za ovu istorijsku posetu.

Kineski analitičari ocenili su da će poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini ne samo dodatno učvrstiti bilateralne odnose, već i omogućiti Srbiji veći prostor za vođenje "balansirane diplomatije" među velikim silama, piše kineska novinska agencija Sinhua.

Predsednik Srbije je, kako ističe Sinhua, visoko ocenio razvojna dostignuća Kine, navodeći da ta zemlja nije samo primer stabilnog globalnog ekonomskog rasta, već i primer doslednog poštovanja međunarodnih principa.

Tokom obilaska Kineskog zida, poznatog istorijskog lokaliteta, predsednika Vučića je pratio izuzetno veliki broj kineskih novinara, što dodatno potvrđuje značaj ove posete. Prema njegovim rečima, Kina je svojim doslednim i principijelnim stavovima, mudrom politikom i izuzetnim međunarodnim ugledom dala značajan doprinos svetskom miru, stabilnosti i saradnji ističući da u uslovima rastuće globalne neizvesnosti i promena, te osobine imaju poseban značaj.