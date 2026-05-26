Poseta predsednika Srbije Kini otvorila je novu rundu političkih tumačenja o njenom značaju za međunarodni položaj i ekonomske interese zemlje, kao i o ulozi Kine u infrastrukturnim i energetskim projektima u Srbiji.

Koliko je poseta predsednika Srbije u Kini, koja je došla ubrzo nakon dolaska Trampa i Putina u Peking, osnažila međunarodni položaj Srbije, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik, Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost i Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT".

- Poseta Kini je, kako god da se posmatra, od izuzetnog nacionalnog značaja za Srbiju, pre svega kada je reč o ekonomskim i političkim interesima zemlje. Smatram da postoji velika razlika u načinu na koji Kina pristupa Srbiji u odnosu na Zapad. Dok nas Zapad, po mom mišljenju, često ocenjuje, pritiska i postavlja uslove, Kina prema Srbiji nastupa partnerski i bez ucena - rekao je Bakarec.

Kineske investicije kao važan oslonac razvoja Srbije

Takođe bih napravio razliku i u odnosu na Rusiju, koja ima svoje strateške interese, dok Kina, kako vidim, sa Srbijom gradi odnos zasnovan na saradnji i ravnopravnosti, nastavio je.

- Kada govorimo o kineskom uticaju, smatram da je Kina značajno doprinela ekonomskom razvoju Srbije. Često se navodi primer Bora i železare, koji su stabilizovani zahvaljujući kineskim investicijama. Kina danas učestvuje u velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji - od izgradnje puteva i mostova, do metroa i projekta EXPO. Upravo zbog toga ovu saradnju vidim kao jednu od najvažnijih za dalji razvoj zemlje.

Kako je Obrknežev istakao, tokom razgovora sa kineskim zvaničnicima otvorene su važne teme koje bi mogle da utiču na dalju ekonomsku saradnju i razvoj domaće privrede.

- Jutros je predsednik razgovarao sa premijerom Narodne Republike Kine, a među ključnim temama bile su energetika i privredna saradnja. Tom prilikom pomenuta su i moguća rešenja za pojedine domaće kompanije, poput "Simpa" i "Jumka". Važno je istaći i da je ministarka privrede Adrijana Mesarović prethodno boravila u Kini, gde je, po mom mišljenju, postavila temelje za dalju ekonomsku saradnju dve zemlje.

- Pored državnog nivoa saradnje, značajno je i to što se u Kini nalazi i predsednik SNS Miloš Vučević, gde bi trebalo da bude potpisan novi memorandum o saradnji između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine. Smatram da su to važni politički i ekonomski koraci čije će efekte građani Srbije tek osetiti. Kada je reč o energetici, koja je poslednjih godina jedna od najvažnijih tema, smatram da Srbija mora dugoročno da jača svoje kapacitete za proizvodnju električne energije - kaže.

Poseta Kini kao poruka o međunarodnom pozicioniranju Srbije

Borovčanin je, za Kurir televiziju, ocenio da poseta kineskim zvaničnicima ima širi diplomatski značaj i da pokazuje aktivnu spoljnu politiku Srbije uprkos drugačijim tumačenjima u domaćoj javnosti.

- Zaista smatram fascinantnim to što i među pripadnicima našeg naroda postoje oni koji posetu predsednika Srbije Kini pokušavaju da predstave kao nešto bez političke težine. Dovoljno je pogledati koji su svetski lideri prethodno boravili u Kini - od predsednika SAD do predsednika Rusije - pa da bude jasno koliko je takva poseta značajna na međunarodnom nivou. To pokazuje da Srbija nije izolovana zemlja, uprkos pokušajima da se tako predstavi, već da vodi aktivnu spoljnu politiku i gradi odnose sa velikim silama.

- Takođe bih se osvrnuo i na Republiku Srpsku i Milorada Dodika, za kojeg su mnogi tvrdili da je politički marginalizovan, a vidimo da se kroz diplomatsko delovanje i balansiranje odnosa sa Istokom i Zapadom ipak može graditi politički prostor i dijalog. Uveren sam da deo unutrašnjih tenzija i nestabilnosti ima za cilj da se pažnja skrene sa važnih međunarodnih susreta i saradnje kakvu Srbija trenutno razvija sa Kinom. Smatram da je važno da građani budu svesni geopolitičke pozicije Srbije i značaja odnosa sa Kinom - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Borovčanin.

