Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur K. Šanmugamom.

Poželevši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja Pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje.

U srdačnom razgovoru, Dačić je podvukao značaj razmene mišljenja, iskustava i primera dobre prakse sa Republikom Singapur, posebno u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala, primene veštačke inteligencije u bezbednosnom sektoru i zaštite kritičnih infrastruktura, kao i intenziviranje poseta na visokom i najvišem nivou, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

1/6 Vidi galeriju Ivica Dačić sa ministrom unutrašnjih poslova Singapura Foto: MUP Srbije

Tokom sastanka, ministar Dačić je ukazao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zainteresovano za unapređenje saradnje sa srodnim službama Singapura i kroz uspostavljanja pravnog okvira između naših ministarstava, čime bi se otvorile nove mogućnosti za saradnju.

Dačić je takođe istakao da je Republika Srbija u potpunosti posvećena daljem unapređenju i razvoju saradnje sa Republikom Singapur o čemu svedoče i ekonomski parametri poslednjih godina.