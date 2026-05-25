- Verujem da su to važne stvari za nas. Razgovarali smo sa tri lanca, verujem da ćemo prodavati našu robu. Predložio sam premijeru da se u dve njihove kompanije prodaje naša roba. U okviru ove tačke, da nam pomognu oko rešavanja pitanja strateških partnera za Vranje, za Simpo i Yumco. To će dosta značiti za povećanje broja zaposlenih. Razgovarali smo o brojnim projektima - iz oblasti transporta, energetike. Njihove kompanije u dobrom delu rade na gradilištu EXPO, na Dunavskom koridoru, Voždu Karađorđe. Razgovarali smo i o nuklearnoj energiji, što znači spas. Veća upotreba veštačke inteligencije značiće i za robotiku, data centre, da idemo u korak sa svetom. Imamo tri avio linije do Kine. Kineske kompanije imaju letove i verujem da to možemo da razvijamo i povezujemo ljude, postavljamo cilj na 1.000 kineskih turista. Kineski turisti žele da upoznaju naše banje, naše gradove - rekao je predsednik u obraćanju.