VUČIĆ IZ KINE O ZAJEDNIČKIM VELIKIM PROJEKTIMA! Novo poglavlje saradnje: Razgovarali smo sa tri lanca, verujem da ćemo prodavati našu robu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je NR Kini. Građanima Srbije se obratio nakon sastanka s kineskim predsednikom Si Đinpingom.
Tokom svog obraćanja, govorio je o tržištu Kine i našem ulazu sa našim domaćim proizvodima, ali i o značajnoj saradnji sa avio-kompanijama.
- Verujem da su to važne stvari za nas. Razgovarali smo sa tri lanca, verujem da ćemo prodavati našu robu. Predložio sam premijeru da se u dve njihove kompanije prodaje naša roba. U okviru ove tačke, da nam pomognu oko rešavanja pitanja strateških partnera za Vranje, za Simpo i Yumco. To će dosta značiti za povećanje broja zaposlenih. Razgovarali smo o brojnim projektima - iz oblasti transporta, energetike. Njihove kompanije u dobrom delu rade na gradilištu EXPO, na Dunavskom koridoru, Voždu Karađorđe. Razgovarali smo i o nuklearnoj energiji, što znači spas. Veća upotreba veštačke inteligencije značiće i za robotiku, data centre, da idemo u korak sa svetom. Imamo tri avio linije do Kine. Kineske kompanije imaju letove i verujem da to možemo da razvijamo i povezujemo ljude, postavljamo cilj na 1.000 kineskih turista. Kineski turisti žele da upoznaju naše banje, naše gradove - rekao je predsednik u obraćanju.
Poseta srpskog predsednika Aleksandra Vučića Kini i dalje je apsolutno najvažnija tema za zemlju sa više od milijardu stanovnika, a koliko je poseta srpskog predsednika važna za Kinu svedoči i podatak da je kinesko Ministarstvo odbrane objavljujući vest o ovom događaju.
Predsedniku Srbije je najveću čast ukazao kineski predsednik Si Đinping koji mu je uručio Medalju prijateljstva, najviše odlikovanje te zemlje koje može biti dodeljeno stranom državljaninu. Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.
