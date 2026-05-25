U trenucima kada se svet ubrzano menja, a većina zemalja bira pravac na složenoj raskrsnici diplomatskih odnosa, Srbija ostaje dosledna svom putu, zasnovanom na dostojanstvu i poštovanju međunarodnog prava. Kada su stizali saveti da se pregovara na štetu sopstvenog Ustava i suvereniteta, Srbija nije odustala ni od svoje državnosti ni od tradicionalnih prijateljstava. U svetu i diplomatiji, gde i najvažniji međudržavni sporazumi lako mogu postati mrtvo slovo na papiru, Srbija je vodila nezavisnu politiku, birajući da ne odstupa od principa pod pritiscima i da ne prekida partnerstva koja su godinama građena.

Danas iz Pekinga stiže potvrda odnosa koji su više puta opisivani kao "čelično prijateljstvo". Najviše kinesko odlikovanje uručeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije samo protokolarni čin, već poruka u trenutku kada se menja globalni politički poredak i kada se širom sveta oblikuju nova savezništva, ekonomski pravci i centri moći. Ovo odlikovanje dodeljuje se za izuzetan doprinos modernizaciji Kine, unapređenju razmene i saradnje između Kine i drugih zemalja, kao i za očuvanje mira u svetu.

Dok se svet ubrzano pregrupiše, države traže sigurne partnere, političku podršku i ekonomsko uporište. U takvim okolnostima odnosi Srbije i Kine postaju mnogo više od bilateralne saradnje - oni postaju deo šire geopolitičke slike koja će oblikovati budućnost međunarodnih odnosa.

Ovo su teme o kojima su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji razgovarali: Sava Stambolić, politički analitičar, Veroljub Arsić, narodni poslanik i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Dragan Vujičić, novinar.

O saradnji Srbije i Kine

Veroljub Arsić je na početku razgovora prokomentarisao da je Srbija Kinu u geopolitičkom smislu odabrala mnogo ranije, a ne tek danas, osvrćući se i na značaj posete predsednika Aleksandra Vučića:

- Svakako da ova poseta predsednika Vučića podiže ugled Republike Srbije, i u regionu, i u Evropi, i u svetu. Sigurno je da se to mnogima neće svideti, ali činjenica je da je ovo politika koja traje duže od jedne decenije. Mnogi naši građani ne znaju sve oblike razvoja i saradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Vidimo rudnike u Boru, vidimo železaru u Smederevu, vidimo Linglong, ali ta saradnja je sveobuhvatna i prisutna na svim poljima. Mi imamo poseban komitet za saradnju u Narodnoj skupštini, zajedno sa kineskim Narodnim kongresom, koji se sastaje jednom ili dva puta godišnje, gde razmenjujemo iskustva u zakonodavstvu, kontroli trošenja javnih finansija, borbi protiv korupcije i slično. Dakle, govorim samo o jednom parlamentarnom obliku saradnje.

"Čelično prijateljstvo" u savremenim geopolitičkim okolnostima

Dragan Vujičić se osvrnuo na odnose Srbije i Kine, naglašavajući njihov kontinuitet i značaj u savremenom geopolitičkom trenutku:

- Odnos između nas i Kine je nešto što traje. Kada je u pitanju aktuelni politički trenutak u Evropi, u trenutku kada Evropa vodi jednu neuređenu, nejasnu politiku, mi imamo naše prijateljstvo koje je zaista čelično, još od vremena posle ratova 1995. godine, kada smo dobili kredit od 500 miliona dolara. I to traje sve vreme. Čak ni ova nestabilnost koja je trajala desetak godina nije uspela to da upropasti, ili možda nisu ni hteli. Danas je jedan jako osetljiv geopolitički momenat, a upravo je ovo hrabrost i čelično prijateljstvo. Mi ne smemo da dozvolimo da nam neko određuje prijatelje. Ovo nije samo priznanje predsedniku Vučiću, ovo je priznanje predsedniku Srbije.

Tehnološki iskoraci, nova industrijska era i značaj najvišeg kineskog odlikovanja

Sava Stambolić je istakao da se ulazi u novu eru zajedničkog razvoja, u kojoj je posebno značajna sistemska i masovna proizvodnja robota, što, kako je naveo, predstavlja revolucionaran iskorak za ceo svet. Naglasio je i da bi Srbija mogla biti među prvim mestima u Evropi u kojima će se takvi roboti proizvoditi.

Takođe je objasnio da se razlikuju pristupi u razvoju tehnologije, navodeći da zapadne zemlje često nude skupa i teže dostupna tehnološka rešenja, dok Kina, prema njegovim rečima, ima drugačiju filozofiju i mogućnost da naprednu tehnologiju učini pristupačnijom i šire primenljivom.

- Ovaj orden koji je dobio predsednik Vučić dobilo je samo 12 ljudi pre njega, od kojih je jedan Vladimir Putin, druga bivša predsednica Brazila i jedan od afričkih premijera. Svaka od tih ličnosti koja je dobila ovaj orden za Kinu je bila veoma značajna i dala istorijski doprinos. Predsednik Vučić je u društvu ljudi koji su pokazali da su ličnosti, koji su pokazali iskreno partnerstvo sa Kinom, i to je nešto što je epohalno značajno. Ovo nije neki orden koji je ceremonijalan ili se dodeljuje radi reda. Inače, orden je ručni rad, to je najviši orden koji jedan stranac može da primi u Kini, a dodeljuje ga Svenarodni kineski kongres, najviše političko telo u Kini - ističe Stambolić.

O nuklearnoj energij i tehnološkom razvoju

Veroljub Arsić govorio je o mogućnosti razvoja nuklearne energije u Srbiji i potencijalnoj saradnji sa Kinom na izgradnji nuklearnih reaktora, ističući da bi nuklearna energija predstavljala važan faktor stabilnosti države. Kako je naveo, Srbija bi na taj način mogla da reši brojne probleme, ali je ukazao i na to da zemlji nedostaje više naučnika, profesora i stručnjaka koji bi mogli da prate ubrzane tehnološke promene koje se dešavaju u svetu.

U razgovoru je pomenuto i da Kina trenutno ima oko 60 aktivnih nuklearnih reaktora, dok je još 36 u izgradnji, što je, kako je navedeno, više nego u ostatku sveta zajedno.

Dragan Vujičić ocenio je da Srbija ima ljude koji bi mogli da budu angažovani na takvim projektima i dodao da na mogućnost razvoja te vrste saradnje gleda sa velikim entuzijazmom.

