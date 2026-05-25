Kako je Vučić istakao, to je orden koji je zaslužila Srbija zbog svog i hrabrog i poštenog držanja u savremenom svetu.

- Ja sam posebno ponosan i zahvalan svima, celoj mojoj porodici, što su svašta prošli, svašta izdržali, a voleo bih da sa ponosom ovaj orden čuvaju i Danilo i Milica i Vukan, i verujem na čast svima njima i na čast celom našem narodu.

- U politici je retkost kad dobijete neko priznanje, ljudi misle da živite u svili i kadifi, a to nije realnost, jedan trenutak nezaboravan, rekao je Vučić opisujući šta je osetio u srcu a šta u glavi kad mu Si stavlja orden oko vrata, a u tom trenutku se čuje Bože pravde.

- Samo je predsedniku Putinu Si lično uručio orden, ja sam drugi, orden je dobilo 12 ljudi, ali ovo je drugi put da je ovako uručen i da se čita ukaz...

- Ovaj orden odslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz Vašu podršku – od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojom se ponosimo, železare Smederevo i rudnika bakra u Boru kojima je udahnut novi život.

- Ne mogu da zamislim u svojoj profesionalnoj karijeri neki lepši dan, ne mogu da zamislim veće priznanje. To je i obaveza više za mene u budućnosti da brinem o našim odnosima i da učinim sve da Srbija i Kina grade zajednicu zajedničke budućnosti, baš onako kako ste Vi predvideli, poručio je predsednik Vučić po uručenju Medalje prijateljstva.