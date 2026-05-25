GOLUBICA U ZLATNO-PLAVOM PUNA SIMBOLA Ovako izgleda orden kojim je Si odlikovao Vučića, poznato i koje značenje krije: "Ne mogu da zamislim veće priznanje" FOTO
Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Pekingu je danas uručena Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine koja predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.
- Poštovani predsedniče Si, dragi prijatelju, izuzetna mi je čast i izvanredna radost da u svoje i u ime Republike Srbije ponesem ovo najviše odlikovanje. Ovaj orden primam ne samo u svoje ime, iako sam najponosniji čovek danas, nego i u ime jednog brojčano malog naroda ali ponositog, dostojanstvenog, rekao je predsednik Vučić po prijemu odlikovanja ne skrivajući emocije.
U obraćanju povodom uručenja medalje rekao je i koliko mu ovo odlikovanje znači - toliko da je po saznanju da će dobiti ovu medalju i da će mu je predsednik Si uručiti - gotovo zasuzio.
Orden prijateljstva ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, a dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i čuvale svetski mir.
Zlatno plava - na njoj golubica i mnoštvo simbola
Telo medalje - lice, koja je zlatno-plava, sadrži prikaz golubice mira, planete Zemlje, rukovanja i lotosa dok lanac na kojem se nalazi šalje važne poruke i simbolizuje kineske čvorove (simbol solidarnosti), zatim zimzelene biljke, disk od žada, orhideje i božure, koji predstavljaju dobru sreću i napredak.
Medalja se izrađuje tradicionalnom finom filigranskom tehnikom i intarzijom metala.
Sam dizajn koji obiluje simbolima i porukama koje oni nose, simbolizuje trajno prijateljstvo i solidarnost između kineskog i naroda svih drugih zemalja kao i nadu u zajednički napredak i razvoj.
Obraćanje Vučića po prijemu odlikovanja
Predsednik Vučić obratio se po prijemu odlikovanja, istakavši da ovaj orden ne prima samo u svoje ime, već u ime jednog dostojanstvenog naroda.
- Ovaj orden primam ne samo u svoje ime, iako sam najponosniji čovek danas, primam ga i u ime jednog brojčano malog naroda, ali ponositog, dostojanstvenog, u ime naroda Srbije koji su se vekovima borili za svoju slobodu i voleli slobodu više od svega.
- Posebno sam ponosan što sam ovaj Orden primio od Vas. Nema veće časti i većeg ponosa za mene.
- Ovaj Orden nosi posebnu vrednost, satkan je od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja, koji karakteriše naše dve zemlje.
- U ovom odlikovanju, vidim podršku narodu i građanima Srbije, vidim narode Srbije i Kine koji grade novu eru, novu budućnost koja se prepliće kroz sve četiri globalne inicijative predsednika Sija, koje smo zdušno i snažno podržali.
- Mnogo Vam hvala na ovom prelepom priznanju, mnogo Vam hvala na tome što ste to učinili za građane Srbije, za narod Srbije. Ponosni smo na naše prijateljstvo i nastavićemo zajedno sa Vama da ga gradimo, poručio je predsednik Srbije povodom najvišeg odlikovanja koje strani državljanin može da primi u Kini.
Inače, medalja se dodeljuje za izuzetan doprinos naporima za modernizaciju Kine, te promociju razmene i saradnje između Kine i ostatka sveta, kao i za očuvanje mira u svetu.
Kako je Vučić istakao, to je orden koji je zaslužila Srbija zbog svog i hrabrog i poštenog držanja u savremenom svetu.
- Ja sam posebno ponosan i zahvalan svima, celoj mojoj porodici, što su svašta prošli, svašta izdržali, a voleo bih da sa ponosom ovaj orden čuvaju i Danilo i Milica i Vukan, i verujem na čast svima njima i na čast celom našem narodu.
- U politici je retkost kad dobijete neko priznanje, ljudi misle da živite u svili i kadifi, a to nije realnost, jedan trenutak nezaboravan, rekao je Vučić opisujući šta je osetio u srcu a šta u glavi kad mu Si stavlja orden oko vrata, a u tom trenutku se čuje Bože pravde.
- Samo je predsedniku Putinu Si lično uručio orden, ja sam drugi, orden je dobilo 12 ljudi, ali ovo je drugi put da je ovako uručen i da se čita ukaz...
- Ovaj orden odslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz Vašu podršku – od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojom se ponosimo, železare Smederevo i rudnika bakra u Boru kojima je udahnut novi život.
- Ne mogu da zamislim u svojoj profesionalnoj karijeri neki lepši dan, ne mogu da zamislim veće priznanje. To je i obaveza više za mene u budućnosti da brinem o našim odnosima i da učinim sve da Srbija i Kina grade zajednicu zajedničke budućnosti, baš onako kako ste Vi predvideli, poručio je predsednik Vučić po uručenju Medalje prijateljstva.
